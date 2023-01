The Guardian: Saudi­professori tuomittiin sosiaalisen median käytöstä kuolemaan

Oikeustieteen professori Awad al-Qarni pidätettiin vuonna 2017. The Guardianin näkemät oikeusasiakirjat osoittavat, että hän odottaa kuolemantuomiota muun muassa mielipiteidensä jakamisesta Twitterissä.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman on tullut viime vuosina tunnetuksi toisinajattelijoiden vainoamisesta.

Saudi-Arabiassa oikeustieteen professori Awad al-Qarni on saanut kuolemantuomion sosiaalisen median käytöstä, kertoo brittilehti The Guardian sunnuntaina.

65-vuotias al-Qarni pidätettiin vuonna 2017. Muun muassa uutiskanava Al-Jazeera kertoi jo vuonna 2019, että al-Qarnin uskotaan saaneen kuolemantuomion ja odottavan sen täytäntöönpanoa.

The Guardianin näkemät oikeusasiakirjat osoittavat, että al-Qarni on tuomittu kuolemaan. Perusteiksi tuomiolle on listattu muun muassa Twitterin ja Whatsappin käyttö sellaisten mielipiteiden ja uutisten jakamiseen, joita hallinto syyttää ”vihamielisiksi” kuningaskuntaa kohtaan.

Uudistusmielisenä pidetty al-Qarni on esitetty valtiollisessa mediassa vaarallisena. Al-Qarnin tukijat ovat sanoneet tämän olevan arvostettu ajattelija.

Al-Qarnilla oli pidätyksensä aikaan noin kaksi miljoonaa seuraajaa Twitterissä.

Oikeusasiakirjat näytti The Guardianille vangitun professorin poika Nasser al-Qarni, joka pakeni Saudi-Arabiasta viime vuonna ja asuu nykyään Britanniassa. Hän kertoi lehdelle hakevansa Britanniasta turvapaikkaa.

Kuuluisin esimerkki on The Washington Postin kolumnistin Jamal Khashoggin raaka murha Istanbulissa vuonna 2018. Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan bin Salman tilasi murhan.

Myös muita saudiarabialaisia toisinajattelijoita on vangittu mielipiteiden jakamisesta sosiaalisessa mediassa.

Viime elokuussa Leedsin yliopiston väitöskirjatutkija Salma al-Shebab tuomittiin Saudi-Arabiassa Twitterin käytöstä 34 vuoden vankeuteen ja sen jälkeen 34 vuoden matkustuskieltoon.

Al-Shebab oli muun muassa tukenut tunnettua saudifeministiä Loujain al-Hathloulia, joka on tuomittu kampanjoinnistaan naisten ajo-oikeuden puolesta. Al-Hathloul on matkustuskiellossa, vaikka naiset ovat saaneet rajoitetun ajo-oikeuden maassa.

Al-Qarnin vuoden 2017 tuomio osoittaa, että sosiaalisessa mediassa julkaistuista sisällöistä on koitunut vakavia seurauksia jo varhain bin Salmanin valtakaudella.

Saudi-Arabian hallintoon kytkeytyvät tahot ovat viime aikoina kasvattaneet omistuksiaan amerikkalaisissa sosiaaliseen mediaan ja viihteeseen keskittyvissä yhtiöissä, kuten Twitterissä, Facebookissa ja Disneyssä.

Saudiprinssi Alwaleed bin Talalista on esimerkiksi tullut Twitterin toiseksi merkittävin sijoittaja sen jälkeen, kun miljardööri Elon Musk osti alustan. Myös bin Salman omistaa Saudi-Arabian sijoitusyhtiön kautta merkittävän osuuden Twitteristä.

Saudi-Arabian sijoitusyhtiö on myös kasvattanut siivuaan Metasta, joka omistaa Facebookin ja Whatsappin.