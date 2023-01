Erilaisten aseistettujen ryhmien määrä on kasvanut Nigeriassa. Sieppaajia motivoi lähinnä raha, mutta myös ääri-islamistien tekemät iskut ovat lisääntyneet.

Aseistautuneet hyökkääjät polttivat elävältä katolisen papin Kafin Koron kylässä Keski-Nigeriassa sunnuntaina, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Hyökkääjät sytyttivät papin kodin tuleen sen jälkeen, kun he olivat ensin yrittäneet päästä taloon sisälle. Viranomaisten mukaan pappi kuoli tulipalossa.

Toinen pappi haavoittui paetessaan palavasta rakennuksesta, kun häntä ammuttiin. Hänet vietiin sairaalaan.

Sunnuntaina tapahtui myöhemmin myös toinen kristittyihin kohdistunut isku. Dan Tsaunin kylässä Pohjois-Nigeriassa hyökkääjät sieppasivat viisi ihmistä, jotka olivat valmistautumassa jumalanpalvelusta varten.

”Terroristit sieppasivat viisi ihmistä talosta, ampuivat pappia käteen ja pakenivat viiden siepatun kanssa”, poliisin tiedottaja Gambo Isa kertoi AFP:lle.

Mahdolliset lunnassaatavat motivoivat suurinta osaa sieppaajista, ja ilmiöstä on kasvanut valtava ongelma Nigeriassa, erityisesti sen pohjoisosissa. Tammikuussa 2022 Nigerian hallitus määritteli aiemmin bandiiteiksi kutsutut rikolliset terroristeiksi. Tämä mahdollistaa viranomaisilta kovempia toimia järjestöjä vastaan.

Rikollisjengien lisäksi Nigeriassa toimii myös väkivaltaisia ääri-islamisteja. Aseelliset ryhmät ovat aiemminkin iskeneet kristittyjä vastaan erityisesti Nigerian pohjoisosissa. Nigerialaisista noin puolet on muslimeja ja puolet kristittyjä, ja uskonnollinen jako on myös maantieteellinen: suurin osa muslimeista asuu maan pohjoisosissa, kun taas kristityt etelässä.

Uskonnon motivoimia iskuja tapahtuu kuitenkin ympäri Nigeriaa kasvavissa määrin. Kesäkuun alussa 2022 yli 20 ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui, kun räjähteillä varustautuneet ampujat avasivat tulen Etelä-Nigeriassa Owon kaupungissa sijaitsevassa katolisessa kirkossa.

Tammikuussa 2022 moottoripyörillä liikkuneet rikolliset surmasivat muutaman päivän aikana yli 200 ihmistä Nigerian luoteisosassa sijaitsevassa Zamfaran osavaltiossa.

Joulukuussa 2020 bandiitit sieppasivat yli 300 poikaa koulusta Kankaran alueella. Pojat vapautettiin lopulta viikkoa myöhemmin, kun bandiitit olivat käyneet neuvotteluja viranomaisten kanssa.

Erilaisten aseistettujen ryhmien määrä on kasvanut Nigeriassa, arvioivat asiantuntijat.

Nigerian pohjoisosat ovat kärsineet jo pitkään muun muassa terroristijärjestö Boko Haramin vaikutusvallan kasvusta. Kenties kansainvälisesti eniten huomiota saanut kouluhyökkäys tapahtui vuonna 2014, kun Boko Haram sieppasi 276 16–18-vuotiasta koulutyttöä. Tuolloin muun muassa Yhdysvallat tarjosi maalle apua tyttöjen vapauttamiseksi.

Nykyisin sieppausten syynä on asiantuntijoiden mukaan puhtaasti raha. Sieppauksista ja lunnasvaatimuksista on tullut eräänlainen ansaintamalli monelle ryhmälle erityisesti Nigerian pohjoisosissa, jossa Boko Haramin toiminta on heikentänyt yleistä turvallisuustilannetta ja jossa valtion turvallisuusjoukkoja on vähän.

Nigeriassa järjestetään presidentinvaalit 25. helmikuuta. Erityisesti pohjoisessa pelätään, että äänestyspaikkoja ei voida pitää auki turvattomuuden takia.