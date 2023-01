Wagnerissa johto­tehtävissä toiminut mies on paennut Norjaan

Mies väittää venäläisen kansalaisjärjestön Gulagu.netin haastattelussa, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB olisi jahdannut häntä Norjan rajalle ja ampunut laukauksia.

Venäläisessä palkka-armeijassa aiemmin toiminut mies on paennut Norjaan ja hakee turvapaikkaa, kertoo norjalaismedia. Miehen asianajaja on vahvistanut tiedon VG:lle.

VG:n mukaan sotilas oli ennen johtotehtävissä Wagnerissa. Norjan viranomaiset ottivat hänet kiinni perjantaina Finnmarkissa epäiltynä laittomasta rajanylityksestä. Poliisi ei tuolloin vahvistanut miehen henkilöllisyyttä tai kansalaisuutta, mutta miehen asianajaja vahvistaa VG:lle, että kyseessä on venäläinen Andrei Medvedev, joka on aikaisemmin ollut Wagnerissa johtotehtävissä.

Mies saapui Norjaan perjantaina.

Medvedev väittää venäläisen kansalaisjärjestön Gulagu.netin haastattelussa, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB olisi jahdannut häntä rajalle ja ampunut laukauksia:

”Kuulin koiria takanani ja ampumista, joten juoksin ja juoksin ja juoksin kohti Norjan rajaa.”

Finnmarkin alueen poliisin mukaan mies oli hakenut apua Norjan puolella rajan läheisyydessä sijaitsevista taloista. The Barents Observerin mukaan mies on viety Osloon turvallisuussyistä.

Gulagu.netin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Wagner-ryhmän johtoasemissa oleva jäsen pakenee Eurooppaan.

Gulagu.netin tietojen mukaan Medvedevin sopimus Wagnerilla olisi alkanut kesäkuun alussa 2022 ja kestänyt neljä kuukautta, minkä jälkeen hän olisi lopettanut.

Miehen kerrottiin ottaneen yhteyttä ihmisoikeusjärjestöön ja pyytäneen apua välttyäkseen Wagnerin kostotoimilta jätettyään palkkasotilasryhmän, kertoo norjalainen NTB.

Norjan suojelupoliisi PST kertoi olevansa tietoinen tapauksesta. Suojelupoliisi arvioi, vaatiiko tapaus heiltä toimenpiteitä.

Wagner on venäläinen palkkasotilasryhmä, jolla on joukkoja Ukrainassa. Ryhmä on ollut osana viimeaikaisia verisiä taisteluita ja ottanut esimerkiksi kunnian Soledarin valtauksesta.

Wagner tunkeutui Ukrainaan jo vuonna 2014. Silloin Venäjän komentamat tunnuksettomat sotilaat valtasivat Krimin niemimaan ja Donbasin aluetta Itä-Ukrainassa. Joukossa oli Wagnerin sotilaita.

Myöhemmin Wagner on sotinut muun muassa Syyriassa ja useissa Afrikan maissa. Ihmisoikeusraporteissa sen joukkoja on syytetty teloituksista, joukkomurhista, raiskauksista ja muista julmuuksista.