Ruotsin hallitus tuomitsi mielenosoituksen, jossa roikotettiin Turkin presidenttiä esittävää nukkea. Ministerit vertasivat tapahtumia jopa teloitukseen, ja nyt lausunnot herättävät Ruotsissa arvostelua.

Tukholma

Mitä viime torstaina tapahtui? Riippuu, keneltä kysyy.

Torstaina Tukholman kaupungintalon edustalla roikkui Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania esittävä nukke.

Pää alaspäin roikkuvan Erdoğan-nuken oli ripustanut ruotsalainen kurdiryhmä Rojavakommittéerna, joka halusi teolla protestoida Ruotsin Nato-hakemusta vastaan.

”Ja sen seurauksia Ruotsille, sananvapaudelle ja kokoontumisvapaudelle, jotka ovat uhattuina, koska Turkkia yritetään mielistellä”, perusteli eräs ryhmään kuuluva ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa.

Kurdiryhmä vertasi Erdoğania Italian diktaattori Benito Mussoliniin, jonka kohtalona oli päätyä roikkumaan kuolleena milanolaiselle torille, jossa väkijoukko pilkkasi ja pahoinpiteli hänen ruumistaan.

”Historia näyttää, kuinka diktaattoreille usein käy”, ryhmä kirjoitti Twitterissä.

Ryhmän mukaan nukke-episodi oli siis mielenosoitus. Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström puolestaan kuvasi tekoa ”valeteloitukseksi”.

”Mikään maa ei olisi hyväksynyt tällaisia avoimella paikalla tapahtuvia valeteloituksia, jotka kohdistuvat demokraattisesti kansan valitsemia johtajia kohtaan”, hän sanoi.

Valeteloitus on kidutusmetodi, jossa kohde luulee joutuvansa teloituksen kohteeksi.

Ruotsin pääministeri, maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson tuomitsi teon ja kuvasi sitä niin ikään ”joksikin, joka lähes muistuttaa ulkomaalaisen johtajan teloitusta”.

”Kyseessä on sabotaasi Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyshakemuksia vastaan. Olisimme tunteneet samanlaista inhoa tekoa kohtaan, jos se olisi tapahtunut jossain toisessa maassa ruotsalaista poliitikkoa kohtaan”, Kristersson sanoi lehdistötilaisuudessa.

Myöhemmin Kristersson sanoi, että tapaus oli ”vaaraksi Ruotsin turvallisuudelle”.

Turkki tuomitsi tapauksen voimakkaasti. Turkin mukaan nuken ripustanut kurdiryhmä kannattaa terroristiryhmä PKK:ta. Turkkilaismedian mukaan turkkilainen syyttäjäviranomainen on aloittanut tapauksesta rikostutkinnan.

Ruotsin syyttäjäviranomainen puolestaan kertoi maanantaina, että nukke-episodista ei aloiteta tutkintaa. Ruotsin oikeuslaitos siis katsoo, että mitään rikollista ei ole tapahtunut.

Paljon keskustelua on kuitenkin herännyt ministereiden reaktioista. Olivatko ne ylireagointia?

Maanantain Dagens Nyheterissä tunnettu ruotsalainen kirjailija ja kolumnisti Alex Schulman arvosteli Ruotsin hallitusta kolumnissaan, jonka otsikko on ”Ulf Kristersson ylistää Turkin ’demokratiaa’ ja pissii omamme päälle”.

Hän nostaa myös esiin Pakistanin tapahtumat vuonna 2007. Silloin Pakistanissa syntyi mielenosoituksia ruotsalaistaiteilija Lars Vilksin Muhammed-pilakuvista. Mielenosoituksissa poltettiin Ruotsin silloista pääministeriä Fredrik Reinfeldtiä esittävä nukke.

Reinfeldt, Kristerssonin puoluetoveri, kommentoi tapausta näin:

”Ruotsi on maa, jossa muslimit ja kristityt voivat elää rinta rinnan. Se on jotain, josta meidän on pidettävä huolta ja jonka syventämisen puolesta minä olen henkilökohtaisesti valmis työskentelemään.”

Schulmanin mukaan sekä Kristersson että Billström valkopesevät Turkin toimintaa.

”Heti kun he saavat tilaisuuden, he ylistävät Turkin täysin toimivaa demokratiaa – ja samalla hyökkäävät Ruotsin demokratiaa vastaan. Sanavapaudesta, joka suojaa nukketoimintaa, on tullut nyt ’vaarallista Ruotsin turvallisuudelle’”, Schulman kirjoittaa.

Ruotsalaisen sanavapausasiantuntija Nils Funcken mukaan Kristerssonin kommentit Erdoğan-nukkeen liittyen menivät liian pitkälle.

”Sananvapautta ei saa alistaa Nato-hakemukselle”, hän sanoi DN:lle.

Funcken mukaan Kristersson lähettää kommenteillaan viestin ihmisille, jotka haluavat Ruotsissa ”arvostella despoottia”.

”Sellaista ei saisi selvästikään tämän hallituksen mielestä tehdä.”

Funcken mukaan nukketapausta voi hyvin pitää makaaberina ja loukkaavana, mutta samalla hän toteaa, että makaaberit ja loukkaavat mielipiteet ovat Ruotsissa sallittuja.

Samalla tavalla sallittuja kuin Koraanin polttaminen tai Muhammed-pilakuvat, Funcke sanoi.

Hän uskoo, että hallituksen reagointi asettaa hallituksen hankalaan asemaan. Jatkossa hallituksen voi olla vaikeampi jättää mielenosoituksia omaan arvoonsa.

Jos vaikkapa jokin satiiriohjelma tekee Erdoğanista pilkkaa, johon Turkki reagoi, Ruotsin hallituksen voi olla vaikea olla reagoimatta.

”Jos hallitus ei sanoudu irti, se voidaan tulkita, että Ruotsi yhtäkkiä ajattelee asian olevan okei. Tilanteesta on vaikea päästä eroon. Jos ryhdyt tuomitsemaan, samalla linjalla on jatkettava”, Funcke sanoi DN:lle.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Turkki ryöpyttää Ruotsia Nato-prosessin aikana.

Viime syksynä Ruotsin SVT:n uutissatiiri Svenska Nyheter teki ohjelmassaan Erdoğanista pilkkaa, johon Turkki reagoi kutsumalla Ruotsin suurlähettilään puhutteluun. Siellä Ruotsin lähettiläs sai kuulla, että tällainen Erdoğaniin kohdistuva pilkka on töykeää ja rumaa, ja Turkin on sitä mahdotonta hyväksyä.

Ruotsin edellisen hallituksen ulkoministeri, sosiaalidemokraatti Ann Linde kommentoi asiaa tuolloin näin:

”Ensinnäkin meillä Ruotsissa on lehdistön- ja sananvapaus, ja toiseksi meillä on kolmikantainen sopimus, jonka ehdot aiomme täyttää.”

Keskustelu aiheesta hyytyi. Satiiriohjelma jatkoi entiseen malliin.