Venäjän tavoitteena on myös turvavyöhykkeen muodostaminen Donbasiin, Ukrainan puolustusministeriön tiedottaja väittää.

Ukrainan puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on antanut Venäjän joukkoja johtavalle Valeri Gerasimoville määräyksen ottaa haltuun Donetskin ja Luhanskin alueet maaliskuuhun mennessä.

Asiasta kertoi The Kyiv Independentin mukaan Ukrainan puolustus­ministeriön tiedottaja Andri Jusov.

Jusovin mukaan Donbas, joka käsittää Donetskin ja Luhanskin alueet, on Venäjän joukkojen prioriteetti tällä hetkellä.

Jusov väittää tiedustelutietojen perusteella, että Venäjän tavoitteena on Donbasin valtaamisen lisäksi turvavyöhykkeen muodostaminen alueelle, kertoo Ukrainska Pravda.

Jusov painotti antamassaan haastattelussa, ettei tämä ole ensimmäinen Venäjän määrittämä ”sotilaallista erikoisoperaatiota” koskeva aikataulu.

”Se on viivästynyt joka kerta. Täysimittaisen hyökkäyksen aloittamisesta tulee kuluneeksi vuosi. Ja vuosi siitä, kun he ’valtasivat Kiovan kolmessa päivässä’. He eivät onnistu tälläkään kertaa.”

Putin nimitti vajaa viikko sitten Gerasimovin Venäjän Ukrainan-joukkojen komentajaksi. Vastuu sodasta siirtyi näin Sergei Surovikiniltä Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkönä ja maan varapuolustus­ministerinä toimineelle Gerasimoville.

Venäjän puolustusministeriön mukaan muutoksilla oli tarkoitus lisätä ”erikoisoperaation” tehokkuutta.