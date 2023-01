Serbian presidentti Aleksandar Vučić pyysi Wagner-ryhmää lopettamaan serbialaisten värväämisen. Ulkomailla konflikteissa taisteleminen on Serbian lain vastaista.

Serbian presidentti Aleksandar Vučić sanoi maanantaina, että Venäjän tulisi lopettaa yritykset värvätä serbialaisia palkka-armeija Wagneriin taistelemaan Ukrainassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Vučić kritisoi venäläisiä nettisivuja ja sosiaalisen median ryhmiä serbiankielisistä mainoksista, joissa Wagner-ryhmä kutsuu vapaaehtoisia liittymään joukkoihinsa.

”Miksi te Wagnerissa kutsutte ketään Serbiasta, kun tiedätte, että se on sääntelymme vastaista?” Vučić sanoi Reutersin mukaan serbialaisessa televisiolähetyksessä.

Serbian lainsäädäntö kieltää kansalaistensa osallistumisen konflikteihin ulkomailla. Venäjän puolella Ukrainassa taistelemisesta on tuomittu kymmeniä serbialaisia.

Reutersin mukaan serbialaiset vapaaehtoiset taistelivat Venäjä-mielisten joukkojen rinnalla Ukrainassa vuosina 2014 ja 2015. Tarkoista määristä ei ole tietoa, mutta tarkkailijoiden mukaan vuodesta 2014 lähtien kymmeniä serbialaisia on ottanut osaa taisteluihin.

Serbiassa on äärinationalistisia Venäjä-mielisiä järjestöjä, jotka kannattavat Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Vučić on kiistänyt, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin liittolaisen johtamalla Wagner-ryhmällä olisi läsnäoloa Serbiassa.

Uutiskanava Radio Free Europen mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistiin tammikuussa valokuvia, joissa väitetään olevan serbialaisia taistelijoita Zaporižžjan alueella Ukrainassa. Kuvien aitoutta ei ole todennettu.

Serbia on Venäjän liittolainen, eikä se ole asettanut pakotteita Venäjää vastaan. Maiden välillä on taloudellista ja sotilaallista yhteistyötä. Serbia on kuitenkin tuominnut Venäjän hyökkäyksen, ja maa hakee Euroopan unioniin.