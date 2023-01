Aleksei Navalnyi välitti vankilasta tiistaina viestin, jossa hän pohti, kuinka monta vuosipäiväviestiä hänen pitää vielä vankeudesta lähettää.

Tänään tiistaina tulee kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun Aleksei Navalnyi palasi myrkytyksensä jälkeen takaisin kotimaahansa Venäjälle. Navalnyi pidätettiin Šeremetjevonin kansainvälisellä lentoasemalla, ja hän on ollut vankeudessa paluupäivästään lähtien.

Navalnyi lähetti tiistaina sosiaalisessa mediassa viestin, jossa hän pohti, kuinka monta vuosipäiväviestiä hänen pitää vielä vankeudesta lähettää.

Käytännössä Navalnyin asianajajat toimittavat viestit ulkomaailmaan.

Maanpaossa toimiva venäläinen uutissivusto Meduza julkaisi Navalnyin viestin kokonaisuudessaan.

”Meidän onneton, uupunut kotimaamme pitää pelastaa. Sitä on ryöstetty ja haavoitettu. Se on kiskottu karmeaan sotaan, ja siitä on tullut vankila, jota johtavat häikäilemättömät ja petolliset roistot”, viestissä kirjoitettiin.

Navalnyi jatkoi puhumalla vastarinnan tärkeydestä ja kehotti kaikkia olemaan menettämättä toivoaan.

“Venäjä tulee olemaan iloinen!” hän päätti kirjeensä.

Navalnyi on presidentti Vladimir Putinin kenties äänekkäin ja tunnetuin kriitikko Venäjällä.

Hän istuu yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta korkeimman turvallisuustason rangaistussiirtolassa. Lännessä Navalnyin tuomiota pidetään poliittisena.

Viime aikoina Navalnyin terveydentila on aiheuttanut erityistä huolta. Venäläiset lääkärit julkaisivat vuoden alussa vetoomuksen, jossa vaaditaan Putinia päästämään Navalnyi lääkärintarkastukseen ja mahdolliseen jatkohoitoon. Vetoomuksen on allekirjoittanut ainakin 600 lääkäriä. Heidän arvionsa Navalnyin terveydentilasta perustuu valokuviin, joita on vuotanut vankilasta.

Myös venäläiset asianajajat ovat julkaisseet avoimen kirjeen, jossa he vaativat, että vankilan viranomaiset eivät pakota Navalnyia rangaistusselliin ja että siviililääkärit pääsevät hänen luokseen. Tähän mennessä yli 50 asianajajaa on allekirjoittanut kirjeen. Asiasta uutisoi Meduza.