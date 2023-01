Yhdysvaltain virkamiesten mukaan näiden ammusvarastojen käyttö auttaa ukrainalaisia selviytymään Venäjän hyökkäyksestä, kunnes amerikkalaiset ampumatarvikevalmistajat pystyvät lisäämään tuotantoaan.

Yhdysvallat käyttää Israelissa ja Etelä-Koreassa sijaitsevia ampumatarvikevarastoja auttaakseen Ukrainaa täyttämään sen tykistöammusten tarpeen, kertoo sanomalehti The New York Times.

Lehden tietojen mukaan näistä ampumatarvikevarastoista olisi lähetetty satoja tuhansia tykistöammuksia Ukrainaan.

Noin puolet Ukrainalle tarkoitetusta 300 000 ammuksesta on jo lähetetty Eurooppaan. Ammukset on määrä toimittaa Puolan kautta Ukrainaan, kertovat lehdelle puhuneet israelilaiset ja yhdysvaltalaiset virkamiehet.

Yhdysvallat on tähän mennessä lähettänyt tai luvannut lähettää Ukrainalle hieman yli miljoona 155 millimetrin tykistökranaattia. Huomattava osa tästä määrästä, vaikkakin alle puolet, on peräisin Israelin ja Etelä-Korean varastoista, sanoi New York Timesille nimettömänä puhunut yhdysvaltalainen virkamies.

Yhdysvaltain virkamiesten mukaan näiden ammusvarastojen käyttö auttaa ukrainalaisia selviytymään Venäjän hyökkäyksestä, kunnes amerikkalaiset ampumatarvikevalmistajat pystyvät lisäämään tuotantoaan.

Niin Israel kuin myös Etelä-Korea ovat julkisesti sitoutuneet olemaan lähettämättä tappavaa sotilaallista apua Ukrainalle.

Israel on ilmaissut huolensa siitä, että se voisi päätyä sodan osapuoleksi, mikäli Yhdysvallat ottaisi ammuksia maassa sijaitsevasta varastosta.

Israel on asettanut lähes täyden aseiden myyntikiellon Ukrainalle, koska se pelkää, että Venäjä voisi kostoksi käyttää Syyriassa olevia joukkojaan rajoittaakseen Israelin ilmaiskuja Iranin ja Hizbollahin joukkoja vastaan.

Lehden virkamieslähteiden mukaan Etelä-Korea oli Israelia halukkaampi tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa Ukrainan tykistöammusvarastojen täyttämiseksi.

Etelä-Korea kuitenkin vastusti tykistöammusten lähettämistä Ukrainaan maassa sijaitsevasta Yhdysvaltain ammusvarastosta, joskin eri syistä kuin Israel.

Maan hallitus ei halunnut, että R.O.K. (Republic of Korea) -merkinnällä varustettuja tykistön ammuksia päätyisi Ukrainaan Etelä-Korean asevientisääntöjen vastaisesti.

Maat kuitenkin onnistuivat saavuttamaan kompromissin: Korean tykistövarastosta lähetettäisiin tykistökranaatteja täydentämään amerikkalaisten varastoja muualla.

Aseapuilmoituksia on odotettavissa lisää tällä viikolla, kun Naton puolustusministerit kokoontuvat keskiviikkona ja torstaina. Lisäksi aseapua koordinoiva Ramsteinin-ryhmä kokoontuu perjantaina.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin johtaa keskusteluja, joissa keskitytään Ukrainaan toimitettavien aseiden tyyppeihin ja määriin. Keskusteluissa on määrä päättää, lähetetäänkö Ukrainaan länsimaisia panssarivaunuja.

Saksa on keskustelujen keskeinen aihe, koska se on empinyt Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämistä Ukrainaan.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ei ole toistaiseksi suostunut toimittamaan näitä taistelupanssarivaunuja tai sallimaan kolmansien maiden lähettää omia panssarivaunujaan Ukrainaan. Muut maat ovat ilmoittaneet haluavansa lähettää osan Leopardeistaan Ukrainaan, mutta voivat tehdä sen vain Saksan luvalla.

Tiistaina ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi Davosin talousfoorumissa toivovansa, että päätös Leopard-taistelupanssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan tehdään ja että Suomi on valmis osallistumaan toimituksiin.

Lisäksi Britannia ilmoitti maanantaina lähettävänsä Ukrainaan 14 Challenger 2 -taistelupanssarivaunua. Ne ovat ensimmäiset länsimaiset panssarivaunut Ukrainan joukoissa.