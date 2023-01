Kremlin tiedottaja kertoi tiistaina, että Putin pitää puheen kotikaupungissaan Pietarissa Leningradin saarron murtamisen 80-vuotisjuhlissa. Putinilta odotetaan tapahtumassa ”tärkeää ilmoitusta”.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi uudessa raportissaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa julistaa uuden liikekannallepanon lähiaikoina. ISW:n mukaan on jopa mahdollista, että ilmoitus toisesta liikekannallepanosta tapahtuisi jo keskiviikkona.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi tiistaina, että Putin pitää puheen kotikaupungissaan Pietarissa Leningradin saarron murtamisen 80-vuotisjuhlissa. Putinilta odotetaan tapahtumassa ”tärkeää ilmoitusta”, jonka aihepiiri liittynee Ukrainan sotaan.

ISW:n mukaan symboliset päivämäärät ovat Putinille mieleisiä, kun hän puhuu Venäjän kansalle. Jotkut venäjämieliset sotabloggaajat arvelevat, että kyseessä voisi olla hyvinkin merkittävä puhe ja Putin haluaisi hyödyntää mahdollisuuden ilmoittamalla joko uudesta liikekannalle­panosta tai julistaa sodan Ukrainaa vastaan. Aiemmin Putin on puhunut sodasta ”erikoisoperaationa”.

ISW toteaa, että sekä ukrainalaiset että länsimaiset tiedustelupalvelut ovat toistuvasti varoittaneet Venäjän valmistautuvan tammikuun puolivälissä tapahtuvaan liikekannallepanoon.