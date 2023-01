Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ei sulje pois, että Putin julistaisi uuden liikekannallepanon Pietarin vierailulla pidettävässä puheessa. Hän huomauttaa, että koko ajan on läsnä yritys ylläpitää sitä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui keskiviikkona Leningradin piirityksen murtumisen 80-vuotispäivän juhlallisuuksiin, kertoo Kreml ja Venäjän valtiolliset uutistoimistot Tass sekä Interfax.

Putin vieraili piirityksessä kuolleiden muistomerkeillä ja hautausmailla, jonne on haudattu piirityksen aikana kuolleita.

Putinin on määrä vierailla Obuhovin terästehtaassa ja keskustella tehtaan työntekijöiden kanssa. Lisäksi hän tapaa Pietarin kuvernöörin Aleksandr Belgovin.

Venäläisen median Izvestijan mukaan Putin pitää keskiviikkona myös puheen Pietarissa.

Puheen sisällöstä ei ole annettu julkisuuteen tietoa. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreimmassa raportissaan, että Putin saattaa antaa ilmoituksen toisesta liikekannallepanosta jo keskiviikkona.

Ukrainan ja länsimaiden tiedustelupalvelut ovat toistuvasti varoittaneet Putinin liikekannallepanon valmisteluista, jotka on suunniteltu tammikuun puoliväliin.

Virallisesti ”osittaista liikekannallepanoa” ei ole lopetettu, vaikka Venäjän johto onkin antanut julkisuuteen lausuntoja, joiden mukaan niin olisi tehty.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ei sulje pois sitä, että Putin julistaisi uuden liikekannallepanon Pietarin vierailulla mahdollisesti pidettävässä puheessa. Hän huomauttaa, että koko ajan on läsnä yritys ylläpitää sitä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

”On mahdollista, mutta en pidä varmana missään nimessä. Liikekannallepanoa ei ole virallisesti lopetettu. Koko ajan etsitään keinoja, joilla sitä voisi toteuttaa huomaamattomasti”, Lassila sanoo.

Lassila uskoo, että mikäli Putin ei julista uutta liikekannallepanoa, tulee jokin siihen verrattavissa oleva ilmoitus.

”Jokin varmistus siitä, että meidän pitää koko kansakuntana laittaa kortemme kekoon ja käymme sotaa länttä vastaan tai jotain muuta. Jotain tässä valmistellaan.”

Lassila perustelee näkemystään sillä, että sodan pitkittyminen on ajanut Venäjän tilanteeseen, jossa se on saatava jonkinlaisia saavutuksia.

Lassila näkee, että Venäjä voi myös pyrkiä profiloimaan niin sanottua sotilaallista erikoisoperaatiota viralliseksi armeijan suorittamaksi operaatioksi, sillä Jevgeni Prigožinin johtama Wagner-palkkasotilasryhmä on ottanut Ukrainassa suurempaa roolia Venäjän asevoimien rinnalla.

”Kyllä tällä varmasti pohjustetaan sitä, että yritetään tehdä jonkinlainen käänne parempaan suuntaan Venäjän kannalta”, sanoo Lassila.

”Voi olla että Putin jollain sanamuodoilla julistaa liikekannallepanon välttämättömyyden, voi olla että hän julistaa sodan Ukrainaa vastaan. Sitä pidän kuitenkin epätodennäköisenä, sillä se lisäisi hermostuneisuutta kansan keskuudessa.”

Lassila kertoo, että Venäjä tasapainoilee sen kanssa, onko Ukrainassa käytävä sota ammattilaisten suorittama erikoisoperaatio vai koko yhteiskunnan sota.

Venäjän syyskuussa julistama liikekannallepano aiheutti satojen tuhansien venäläisten paon maasta ja voimakkaita mielenosoituksia.

Lassila näkee, että nämä riskit voivat jälleen realisoitua, mikäli liikekannallepano jälleen julistetaan. Hän kuitenkin painottaa, että syyskuussa suoritettu liikekannallepano ei aiheuttanut merkittävää poliittista riskiä nykyhallinnolle.

”Luulen, että hallinto on jopa rohkaistunut siitä, että vaikka ongelmia syntyi, se ei johtanut mihinkään.”

Hän muistuttaa, että Putinin kannatuksessa on nähty jopa pientä kasvua syyskuun jälkeen.

”Venäläiset ovat edelleen kykeneväisiä löytämään sellaisen tilan, jossa sotaa ei tarvitse ajatella. Tavallaan koko Ukraina-kysymys tulee vähemmän kiinnostavaksi. Käydään kuitenkin melko laajamittaista sotaa ja ihmisiä on mobilisoitu. Se kielii siitä, ettei syytä laajempaan hermostuneisuuteen ole”, Lassila sanoo.

Lassila uskoo, että Ukrainan sodasta on muodostunut Venäjän hallinnolle uudenlainen uudenlainen tapa oikeuttaa sen toimia.

”Sen myötä voidaan voidaan aina ottaa yksi askel eteenpäin yhteiskunnan militarisoinnissa ja yhteiskunnan sodan kokonaisvaltaistamisessa.”