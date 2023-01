Ukrainan mukaan Putin on määrännyt suur­hyökkäyksen – Asiantuntija: Venäjällä ei ole rahkeita

HS:n Ukraina-studion aiheina rintamatilanne, Dnipron kerrostaloisku sekä länsimaiden aseapu.

Ukrainalaisten tiedustelutietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi määrännyt komentajansa suurhyökkäykseen ja ottamaan haltuun maaliskuun loppuun mennessä kokonaan Donetskin ja Luhanskin maakunnat. Asiasta kertoi muun muassa The Kyiv Independent -lehti.

HS:n faktantarkastaja, Ukrainan sotatilannetta seuraava yhteiskuntatieteilijä John Helin suhtautuu väitteeseen varauksellisesti.

Ensinnäkään ei voida olla varmoja siitä, kuinka paikkansapitävää Ukrainan tiedustelutieto on. Toisaalta Helin myöntää, että käsky olisi linjassa Venäjän aiemman sodanjohdon kanssa. Hän nostaa esimerkiksi Hersonin tapahtumat, kun ”sotilaallisten realiteettien ei annettu häiritä sodankäyntiä poliittisessa mielessä”.

”Tämä ei kuitenkaan kuulosta uskottavalta tavoitteelta saavuttaa, kun Venäjä on nyt ryöminyt useita kuukausia hyvin hitaasti eteenpäin Bahmutin ympäristössä – – Donetskin haltuunotto vaatisi melko lailla suurempaa ponnistusta, johon tuskin on ainakaan tällä hetkellä rahkeita”, Helin arvioi HS:n Ukraina-studion haastattelussa.

Helinin mainitsema ”suurempi ponnistus” voisi olla esimerkiksi Venäjän uusi liikekannallepano, josta on esitetty arvioita jo pitkään. Putinin on uumoiltu ilmoittavan liikekannallepanosta vielä tammikuun aikana. Liikekannallepano saattaisi koskea puolta miljoonaa venäläissotilasta.

”Venäläisillä kanavilla on puhuttu siitä, että tulisi joku suuri uutinen [liike­kannalle­panosta], mutta tällaisilla uutisilla on ollut tapana vähän lässähtää. Mutta on se mahdollista. Venäjä kärsii suuria miestappioita ja se tarvitsee miehiä rintamalle”, Helin arvioi.

Esimerkiksi Bahmutin rintamalla Venäjän riveissä taistelleen Wagner-palkkasotilasyhtiön on sanottu kärsineen jopa kymmenientuhansien miestappiot. Wagner on käyttänyt rintamalla muun muassa vankiloista koottuja joukkoja.

”Uusi mobilisaatio auttaisi Venäjää pitämään rintamalinjan jossain määrin vakaana, ja se antaisi heille mahdollisuuden yrittää lisää rajoitettuja hyökkäyksiä”, Helin toteaa.

HS:n Ukraina-studiossa keskustelunaiheita ovat myös muun muassa länsimaiden antama aseapu Ukrainalle. Lähetyksessä tilannetta kommentoi myös HS:n toimittaja Sami Sillanpää, joka on palaamassa juttumatkalta Ukrainasta.