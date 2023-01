Sisäministeri Monastyrskyi on korkea-arvoisin viranomainen, joka on kuollut Venäjän hyökkäys­sodan aikana.

Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi ja sisäministeriön muita korkea-arvoisia viranomaisia kuoli helikopterin syöksyttyä maahan Brovaryssa lähellä maan pääkaupunkia Kiovaa keskiviikkoaamuna, kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä ukrainalaislehti The Kyiv Independent.

Helikopterin maahansyöksyssä kuoli viranomaisten mukaan ainakin 14 ihmistä. Heidän joukossaan olivat Monastyrskyin lisäksi varasisäministeri Jevhen Jenin ja sisäministeriön sihteeri Juri Lubkovytš. Maahansyöksyssä kuoli myös yksi lapsi.

Tiedot kuolleiden määrästä vaihtelivat päivän mittaan. Aiemmin viranomaiset kertoivat, että lapsia olisi kuollut turmassa kolme.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Monastyrskyi oli helikopterissa kahdeksan henkilön kanssa. Ukrainan presidentinkanslian apulaispäällikön Kyrylo Tymošenko mukaan kopteri oli matkalla etulinjaan taisteluiden ”polttopisteeseen”. Ukrainan viranomaisten mukaan kopterissa oli kuusi sisäministeriön edustajaa ja kolme miehistön jäsentä.

”Brovaryssa tapahtuneen onnettomuuden seurauksena Ukrainan sisäministeriön johto on kuollut. He olivat Ukrainan valtion hätäpalvelun helikopterissa”, kansallisen poliisin päällikkö Igor Klymenko sanoi Reutersin mukaan.

42-vuotias Monastyrskyi nimitettiin Ukrainan sisäministeriksi vuonna 2021. Hän on korkea-arvoisin viranomainen, joka on kuollut Venäjän hyökkäyssodan aikana. The Washington Postin mukaan Monastyrskyi oli se, joka soitti Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille varhain aamulla 24. helmikuuta ja kertoi sodan alkaneen.

Denys Monastyrskyi aloitti sisäministerinä vuonna 2021.

Kopterin putoamispaikka on lähellä asuintaloja ja päiväkotia. Päiväkodissa oli turmahetkellä lapsia ja henkilökuntaa. Päiväkotirakennus vaurioitui pahoin maahan­syöksyssä, BBC kertoo.

Maahansyöksyn jälkeen lähellä päiväkotia syttyi tulipalo, ja lapset ja henkilökunta evakuoitiin rakennuksesta.

Myös tiedot loukkaantuneiden määristä vaihtelivat päivän mittaan. The Kyiv Independentin mukaan poliisi kertoi loukkaantuneita olevan 25, joista kymmenen on lapsia. Aiemmin Kiovan alueen paikallishallinnon johtaja Oleksi Kuleba kertoi loukkaantuneita olevan 29, joista 15 on lapsia.

Maahansyöksyn syystä ei välittömästi ollut tietoa. Venäjä ei välittömästi kommentoinut asiaa. Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat sanoi televisiossa The Kyiv Independentin mukaan, että vielä on liian aikaista määritellä, mikä kopterin maahan­syöksyn aiheutti. Hänen mukaansa kopteri oli ranskalaisvalmisteinen AS332 Super Puma.

Sosiaalisessa mediassa jaetuilla videoilla turmasta näkyy palava rakennus ja kuuluu ihmisten huutoa. Kopterin maahansyöksyn hetkellä sää oli pimeä ja sumuinen.

Brovary sijaitsee noin 20 kilometriä Kiovasta koilliseen. Kaupungissa asui ennen Venäjän hyökkäystä noin 100 000 ihmistä.

Ukrainan presidentti Zelenskyi kuvaili lausunnossaan tapahtunutta ”kamalaksi tragediaksi”, kertoo amerikkalaiskanava CNN. Hän sanoo käskeneensä turvallisuus­viranomaisia selvittämään ”kaikki olosuhteet”, jotka johtivat helikopterin maahan­syöksyyn.

Ukrainan pääministerin Denys Šmyhalin mukaan Monastyrskyin ja kahden muun sisäministeriön korkea-arvoisen viranomaisen kuolema on ”suuri menetys”. Hän kertoi ohjeistaneensa viranomaisia perustamaan välittömästi tutkintaryhmän selvittämään kopterin maahansyöksyn syytä.

”Suuri menetys hallitukselle ja koko valtiolle. Lähetän syvimmät osanottoni uhrien perheille”, Šmyhal sanoi Telegramissa.

Suomen sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) välitti osanottonsa Twitterissä tapauksen johdosta. Hän kertoi tavanneensa Monastyrskyin viimeksi viikko sitten Kiovassa.

"Kollegani kuolema koskettaa syvästi", Mikkonen kirjoitti.

Ukrainan poliisivoimien päällikkö Ihor Klymenko on nimitetty virkaa tekeväksi sisäministeriksi, pääministeri Denys Šmyhal kertoi keskiviikkona iltapäivällä Reutersin mukaan. Virallisesti Klymenko on nimitetty varasisäministeri, mutta käytännössä hän tekee sisäministerin työt.