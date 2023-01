Ruotsidemokraattien puheen­johtaja Åkesson: ”Erdoğan on islamistinen diktaattori”

Ruotsin ja Turkin välit ovat kiristyneet Nato-jäsenhakemuksen jarrutuksen myötä. Ruotsin toiseksi suurimman puolueen johtaja sanoi keskiviikkona, että Ruotsi ei voi mennä epädemokraattisen Turkin vaatimusten perässä ”liian pitkälle”.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson pitää Turkkia johtavaa Recep Tayyip Erdoğania diktaattorina eikä Ruotsi voi hänen mukaansa mennä Turkin vaatimusten perässä ”liian pitkälle”.

”Kyseessä on viime kädessä kuitenkin diktaattori ja järjestelmä, joka on epädemokraattinen, jonka kanssa toimimme. Se pitää pitää mielessä”, Åkesson sanoi keskiviikkona Dagens Nyheterin haastattelussa.

Ruotsin sekä myös Suomen välejä Turkkiin hiertää Nato-jäsenyyshakemus, joka on Turkilta Unkarin tapaan edelleen ratifioimatta. Turkin ja Ruotsin sananvaihto on kiristynyt voimakkaasti sen jälkeen, kun kurdimieliset aktivistit roikottivat Erdoğania esittänyttä nukkea jaloistaan mielenosoituksessa Tukholman keskustassa tammikuun alkupuolella.

Ruotsidemokraatteja johtavan Åkessonin mielestä Turkki on jo todennäköisesti ylittänyt rajan, mitä se voi vaatia Ruotsilta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lehdistötilaisuudessa viime lokakuussa Prahassa.

Åkessonin mukaan nukke-episodi oli vastuuton, mutta tehty silti ilmaisuvapauden puitteissa.

Åkesson sanoo DN:n haastattelussa olevansa ”islamvastaisen puolueen puheenjohtaja”.

Hän ihmettelee, miten Erdoğanista puhutaan kansan valitsemana johtajana.

”Minulla on selvä käsitys Erdoğanin kaltaisesta islamistisesta diktaattorista. Hänet on toki valittu vaaleilla, mutta niin on myös (Vladimir) Putin”, Åkesson totesi haastattelussa.

Åkessonin kommentti oli piikki Ruotsin ulkoministeri Tobias Billströmin suuntaan. Billström otti ulkoministerinä nukke-mielenosoitukseen etäisyyttä ja kirjoitti, miten ”inhottavaa on esittää kansan valitseman presidentin teloitus”.

