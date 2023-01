Downing Street ei halua spekuloida Lavrovin puheilla ja Venäjän toimilla, mutta toistaa tukensa Suomelle ja Ruotsille.

Lontoo

Britannia seisoo yhä lujasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien takana ja kannustaa muitakin Nato-maita tekemään samoin.

Näin kommentoi keskiviikkona Britannian pääministerin tiedottaja Lontoossa sen jälkeen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli sanonut Moskovassa Venäjän vastaavan ”tarkoituksenmukaisin toimenpitein rajoilla”, mikäli Suomi liittyy sotilasliitto Natoon.

Kuinka huolissaan Lavrovin lausumista ja uhasta pitäisi olla?

”En aio spekuloida Venäjän toimilla, mutta me [Yhdistynyt kuningaskunta] olemme aina olleet selkeitä siitä, että Nato on pohjimmiltaan puolustuksellinen liitto. Se on ollut hyvin selvää kaikessa, mitä viime vuoden aikana on tehty”, brittihallituksen tiedottaja sanoi HS:lle ulkomaankirjeenvaihtajien tiedotustilaisuudessa Downing Streetillä.

Brittihallituksen tiedotus myös toisti tukensa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle pariinkin otteeseen.

”Yhdistynyt kuningaskunta tukee edelleen voimallisesti Suomen ja Ruotsin liittymistä [Natoon], ja me rohkaisemme kaikkia Naton jäseniä tekemään samoin.”

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on kuitenkin yhä Turkista ja Unkarista kiinni. Nato ei voi ottaa uusia jäseniä ilman että laajentumisen hyväksyvät kaikki vanhat jäsenmaat.

Etenkin Turkki monine vaatimuksineen on jarruttanut Suomen ja Ruotsin liittymisprosessia.

Brittitiedotuksen mukaan asia ei ole painunut muilta unohduksiin:

”Meillä on säännöllisesti neuvotteluja turkkilaisten vastapuolten kanssa kaikilla tasoilla, ja kannustamme niin heitä kuin muitakin Nato-liittolaisia tukemaan Ruotsin ja Suomen jäsenyyttä.”

Tiedottajan mukaan neuvottelujen yksityiskohtia ei voi kuitenkaan kertoa.

Britannia oli ensimmäisiä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioineita maita. Silloinen pääministeri Boris Johnson tuki näkyvästi Suomea ja Ruotsia jo keväällä 2022 Nato-hakemuksen jättämisen alla.