Ukrainan sodan voittaja on jo selvinnyt

Putin käy lähes yksin sotaansa koko länsimaailmaa vastaan. Yhtälöä on mahdotonta voittaa, kirjoittaa HS:n Petteri Tuohinen.

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili keskiviikkona Pietarissa asetehtaalla, hän uhkui itsevarmuutta.

”Voitto on taattu, minulla ei ole siitä epäilystäkään”, Putin sanoi asetehtaan työntekijöille viitatessaan aloittamaansa hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Voiton piti olla Venäjän näkökulmasta taattu jo sodan ensimmäisten päivien aikana. Kiovan piti kaatua ja ukrainalaisten piti kirmata halaamaan kukkakimppujen kanssa venäläisiä ”vapauttajia”.

Toisin kävi. Venäläisiä tervehdittiin asiaankuuluvasti lyijyllä ja nöyryytyksellä.

Hyökkäyssodasta on tullut venäläisille pahemman luokan verilöyly. Ukrainalaisten maanpuolustustahto ja taistelumoraali ovat pitäneet pintansa. Ukraina väittää, että Venäjä olisi kärsinyt sodassa jo noin 120 000 suuruiset miestappiot. Määrää ei voi vahvistaa, mutta selvää on, että venäläisverta on imeytynyt Ukrainan maaperään hehtolitroittain.

” ”Hitler oli pysäytettävä, ja sama koskee Putinia.”

Vastaavasti venäläisten taistelumoraali on heikko. Mittavasta aivopesusta huolimatta monet venäläissotilaat miettivät, mitä he tosiasiassa ovat Ukrainassa tekemässä, minkä puolesta taistelemassa ja henkensä menettämässä? Onko joku tosiaan hyökännyt Venäjälle?

Putinin käsitys voitosta saattaa pitää paikkansa hänen omassa, harhaisessa rinnakkaistodellisuudessaan. Mutta jos puhutaan meidän muiden jakamasta todellisuudesta, on hyökkäyssodan voittaja jo selvästi nähtävissä: Ukraina ja ukrainalaisia tukevat länsimaat.

Perustelut näkemykselle voi aloittaa moraalisista, kansainvälisoikeudellisista ja historiallisista näkökohdista.

Jos Putin saisi haluamansa ja saisi vallattua koko Ukrainan, tarkoittaisi se koko länsimaailman nöyryytystä. Putin olisi silloin osoittanut, että Venäjä voi tehdä mitä vain koko länsimaailman teknisestä, taloudellisesta ja tieteellisestä ylivoimasta huolimatta. Lännelle tällainen lopputulos olisi kestämätön.

Ja jos Venäjä valtaisi koko Ukrainan, ei maan johdon verenhimo ja suuruudenhulluus jäisi siihen. Tämän jälkeen arvuuteltaisiin, mihin Moskova seuraavaksi lähettäisi panssarivaununsa. Hitler oli pysäytettävä, ja sama koskee Putinia. Amerikkalaiset pelastivat Euroopan Hitleriltä, ja näin on käymässä myös Putinin kohdalla.

Tähän viittasi myös Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki vieraillessaan Saksassa.

"Ukrainan häviöstä voisi tulla alkusoitto kolmannelle maailmansodalle, joten ei ole mitään syytä estää tukea Kiovalle ja lykätä asioita toistaiseksi”, Morawiecki totesi.

Sotaa on käyty nyt lähes 11 kuukautta, ja lännen sotilaallinen, taloudellinen ja humanitaarinen tuki ei näytä heikentymisen merkkejä.

Päinvastoin. Ukrainalle ollaan antamassa yhä raskaampia aseita puolustussotaan, yhä enemmän rahaa ja varusteita. Viime vuonna länsimaat tukivat Ukrainaa reilusti enemmän kuin mitä oli Venäjän puolustusbudjetti. Ei ole epäselvää, kummalla loppuvat ensin rahat ja aseet, Venäjällä vai länsimaiden koalitiolla.

Venäjä on sodassa lähestulkoon yksin, kun Ukrainalla on tukenaan laaja länsiliittouma. Lopulta Putin kuolee, mutta länsimaat jatkavat.

Putin on hävinnyt sodassa jo siksikin, että vuosikymmeniksi eteenpäin Venäjä tulee olemaan kansainvälisessä yhteisössä se, johon ei luoteta, jonka aikeita epäillään ja jota vaaditaan tilille historiallisista vääryyksistä.

Tämä tulee erittäin kalliiksi venäläisille. Se on raskas taakka kantaa tulevillekin venäläissukupolville. Saksa on tehnyt tilinteon oman menneisyytensä kanssa, ja sama, rehellinen itsetutkiskelu olisi välttämätöntä myös Venäjälle, jos maa aikoo jollain vuosikymmenellä tulevaisuudessa nousta kukoistukseen. Tätä sopii kuitenkin epäillä, sillä Neuvostoliiton hirmuhallinnon kauttakaan ei ole perattu.

Presidentti Vladimir Putinille esiteltiin Obuhovin tehtaan tuotantoa Pietarissa.

Pietarilaisella asetehtaalla keskiviikkona vieraillut Putin perusteli sotaa historialla.

”Nämä ovat meidän historiallisia alueita”, Putin viittasi Neuvostoliittoon ja Ukrainaan osana hirmuvaltaa.

Samalla mielivaltaisuudella Putin voisi perustella myös hyökkäystä Suomeen, joka kuului Venäjän alaisuuteen 1809–1917.

Venäjän hyökkäystä Suomeen on kuitenkin turha pelätä, koska Venäjä on sotansa jo hävinnyt. Tuhkasta ei nousta hyökkäykseen.

Kun Putin totesi asetehtaalla, että ”voitto on taattu, minulla ei ole siitä epäilystäkään”, hän oli itse asiassa aivan oikeassa.

Putin vain erehtyi voittajan nimestä.