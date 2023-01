Tällä viikolla Tukholmassa on räjähtänyt kolme kertaa. Yksi räjähdyksistä tapahtui HS:n Tukholman-kirjeenvaihtajan kotikulmilla.

Tukholma

Tiistaiaamuna uutispäälliköltä tulee viesti: “Tiedoksi, että teemme tämmöisen.”

Toimitus Helsingissä on herännyt aiemmin ja tekee siis uutista Ruotsista. Viestissä on linkki SVT:n juttuun, jonka otsikko kertoo ”voimakkaasta räjähdyksestä ravintolan edustalla Södermalmilla”.

Jaahas, taas räjähdys, ajattelen, ja sitten jatkan jutun ingressiin. Räjähdys on tapahtunut Nytorgetin lähellä.

Sinnehän olen juuri matkalla, viemässä lastani päiväkotiin.

Olemme eteisessä pukemassa.

No niin, sitten pipoa päähän.

Ukrainassa on käynnissä sota, jossa toinen valtio on hyökännyt toiseen. Panoksena on muun muassa Euroopan turvallisuusjärjestys.

Ruotsissa taas on käynnissä jengisota tai -sodat, joissa rikollisjengit taistelevat toisiaan vastaan. Panoksena ovat muun muassa huumekaupan reviirit ja jengien maine.

Jengisotien aseellisissa taisteluissa kuoli viime vuonna yli 60 ihmistä. Räjähdyksiä sodissa oli noin 90.

Siksi oma ensireaktioni tiistain räjähdykseen on tämä: Näitähän sattuu.

Tukholman eri kaupunginosissa räjähtelevät pommit ovat uusi normaali, sähke lehden verkkosivuilla, yhden palstan uutinen.

Reaktioni on ehkä myös merkki siitä, että integraationi ruotsalaiseen yhteiskuntaan on onnistunut: pommit paukkuvat, ta det lugnt, mennään eteenpäin.

En silti voisi kuvitellakaan, että Helsingissä räjähtäisi pari pommia viikossa ja reaktioni olisi yhtä laimea.

Yhteiskunnan, meidän, ei pitäisi tottua tällaiseen.

Matkalla päiväkotiin luen lisää räjähdyksestä.

Pommi on räjähtänyt ravintolan etuovella ja tuhonnut myös ylemmän kerroksen ikkunoita. Kukaan ei onneksi loukkaantunut. Ravintola näyttää tutulta, mutta en saa päähäni, missä kohdassa Söderiä se on.

Södermalm on trendikäs ja nopeasti arvoaan nostanut kaupunginosa. Aiemmin Söder oli rähjäinen, kuin Helsingin Kallio. Lempinimissäkin on samaa: Kalliossa on Puukkobulevardi, Söderissä alue nimeltä Knivsöder.

Mutta nyt Söderissä ovat toiset ajat. Paljon kahviloita, hienoja putiikkeja, kalliita asuntoja – varsinkin Nytorgetin ympärillä, jossa asukkaat heräsivät tiistaina puoli neljän aikaan aamulla pamaukseen.

Kävelemme lapsen kanssa käsi kädessä päiväkodin puistoon. Matkalla hahmotan, mistä ravintolasta oli kyse.

Päiväkodin opettajista kukaan ei mainitse räjähdystä, joka tapahtui alle 200 metrin päässä joitakin tunteja sitten.

Ymmärrettävää, ehkä. Eihän kukaan vielä tiedä, mistä on kysymys. Ehkä kaasuräjähdys tai vakuutuspetos?

Vaihdan pari sanaa erään lapsen isoäidin kanssa. Hän kauhistelee räjähdystä. Ruotsista on tulossa kuin mafian hallitsema Sisilia, hän sanoo. Hän on kotoisin Suomesta.

Tammikuun 10. päivänä olin Taalainmaalla hotellissa, jossa oli myös Ruotsin turvallisuuspoliittinen eliitti: väkeä puolustusvoimista, sotilastiedustelusta, hallituksesta.

Käynnissä oli Sälenin perinteikäs turvallisuuskonferenssi, jossa oli puhuttu Ukrainan sodasta ja Natosta. Nyt lavalla seisoi toimittaja Diamant Salihu, joka esitti kysymyksen: kuka täällä salissa on herännyt yöllä räjähdykseen, ammuskeluun tai siihen, että joku on ammuttu kotiovenne edessä?

Muutama käsi nousi.

Toimittaja Diamant Salihu on kirjoittanut Tukholman jengikonfliktista kirjan Kunnes kaikki kuolevat.

Ruotsin jengirikollisuuteen perehtynyt toimittaja Diamant Salihu nosti esiin loppuvuoden suuren kotimaisen uutisen: Furuvikin eläintarhasta karkasi simpansseja, joista eläintarha joutui ampumaan neljä. Nousi kiukku, kansainvälinen uutinen, josta esimerkiksi BBC kertoi.

Samalla viikolla teini-ikäistä poikaa ammuttiin ruokakaupan edustalla Kalmarissa.

”Muistaako kukaan teistä tätä tapausta”, Salihu kysyi ja jatkoi.

”Varmaan kaikki tunnemme niin, että kun tänä päivänä ammutaan jossain, se tapahtuu jollekulle muulle, jonkun toisen lapselle, jonkun toisen rappukäytävässä. Ja he, jotka voivat, eivät kiinnitä uutisiin huomiota, koska ampumisista on tullut normaalia. Skrollaamme eteenpäin uutisvirrassa, koska emme halua ottaa vastaan enempää kurjuutta. Paitsi jos se sattuu koskettamaan meitä erityisen paljon, kuten simpanssit.”

Sitten Salihu palasi kysymykseensä: oletteko heränneet ampumisiin tai räjähdyksiin?

”Miksi kysyin tätä”, hän sanoi ja vastasi: ”Koska jos esitän tämän kysymyksen väkivallan keskellä elävän alueen koululuokassa, jossa on 10-vuotiaita oppilaita, siellä nousee enemmän käsiä kuin täällä.”

Salissa istuvat turvallisuuspolitiikan asiantuntijat kuuntelivat puhetta hiljaa.

Ruotsissa noin 200 000 lasta käy koulua alueilla, joissa ammutaan, Salihu sanoi. Ja jotkut lapset ovat joutuneet silminnäkijöiksi rikollisten suorittamille teloituksille.

Monissa päiväkodeissa tehdään jo harjoituksia ampumatapausten varalta.

Tavallisesti räjähdyksiä ja ampumisia tapahtuu alueilla, joilla asuu paljon maahanmuuttajia.

Kävelen södermalmilaisesta päiväkodista räjähdyspaikalle.

Ravintola on kreikkalainen Faros, yksi suosikeistani. Kesäisin Faroksessa on loistava terassi, jota olen talvella ikävöinyt. Muistan kesän, jona viereinen katu oli muutettu kävelykaduksi. Lapsi saattoi leikkiä potkupyörällään turvallisesti terassin vieressä, kun me söimme.

Rikospaikka tiistaina. Ravintola sijaitsee koulun ja päiväkotien läheisyydessä.

Nyt ravintolan ympäristö on eristetty. Poliisit tekevät tutkintaa. Räjähde näyttää lauenneen ravintolan etuovella. Myös ylemmän kerroksen ikkunat ovat rikkoutuneet.

Ravintolan vieressä on näyttelijä Greta Garbon mukaan nimetty tori, johon on kokoontunut väkeä. Nainen katsoo ravintolaa vakavana. Hän sanoo asuvansa lähellä ja heränneensä räjähdykseen.

Sitten nainen kertoo olevansa Carolin Dahlman, freelancer-toimittaja, joka kirjoittaa oikeistolaiseen Bulletin-lehteen. Hänen mukaansa Ruotsi ei ole uskaltanut kohdata jengirikollisuuden ongelmaa: asiasta ei ole uskallettu puhua esimerkiksi rasistiksi leimaamisen pelossa.

Carolin Dahlman heräsi tiistaiaamun räjähdykseen Södermalmilla. Hän pitää epäonnistunutta maahanmuuttopolitiikkaa yhtenä syynä jengirikollisuuteen. ”Ei ole uskallettu puhua siitä, että maahanmuutolla ja integraatiolla voi olla yhteys tähän. Nyt uskalletaan.”

Kehitys lähti Ruotsin viranomaisten käsistä jo 1990-luvulla, kun moottoripyöräjengit taistelivat keskenään, Dahlman sanoo.

”Ja nyt kehitys on mennyt siihen pisteeseen, että jo 8-vuotiaat ajautuvat rikolliseen maailmaan”, Dahlman sanoo.

Torilla tilannetta seuraava mies on kuunnellut Dahlmanin puhetta ja huutaa väliin:

”Ei ole kyse moottoripyöräjengeistä!”

Tämä mies uskaltaa rasistiksi leimaamisen peloista huolimatta syyttää Ruotsin ongelmista yhtä vähemmistöryhmää, ”joka ei huolehdi lapsistaan”. Hän vaatii armeijaa kadulle. Rangaistuksia, jotka tuntuvat.

”Näin ei voi jatkua!”

Tunnelma torilla on hetken kuin Twitter-keskustelussa. Räjähdys kotikulmilla tuo tunteet pintaan.

Mies hiljenee ja vaikuttaa hieman säikähtävän purkaustaan. Hän hidastaa tahtiaan ja jatkaa, että ongelmiahan on erityisesti lähiöissä, joissa ihmiset joutuvat elämään tällaisen kanssa jatkuvasti.

”Siellä pieni osa ihmisistä on mukana tässä [rikollisuudessa]. Jos he eivät pysty huolehtimaan lapsistaan, sitten heidän pitää lähteä takaisin.”

Mies ei halua kertoa mielipiteistään omalla nimellään.

Dahlman sanoo ymmärtävänsä tätä, sillä mielipiteistään voi joutua rasismikohun keskelle. Samalla Dahlman sanoo, että tiettyjen ihmisryhmien syyttäminen ongelmasta johtaa myös siihen, että viattomat kärsivät.

”Mutta tästä on uskallettava puhua.”

Myöhemmin Dahlman julkaisee tekstin, jonka mukaan ”punavihreät kantavat vastuun ampumisista ja räjähdyksistä”. Hän siis syyttää ongelmista edellistä hallitusta.

Poliisi kertoo tiistaina, että räjähdyksen syy ei ole vielä tiedossa. On kuitenkin todennäköistä, että ravintolan edustalla on räjähtänyt pommi, joka on suunnattu jotakuta vastaan.

Myöhemmin poliisi sanoo, että Södermalmin räjähdys liittyy jengien välisen väkivallan kiihtymiseen. Tämänkertainen ”väkivallan spiraali” on poliisin mukaan alkanut pahentua joulun jälkeen.

Viime vuonna Ruotsissa räjähti 90 kertaa. Jengirikollisuus oli Ruotsin vaalien tärkein teema, mutta suurin osa räjähdyksistä ohitettiin vähällä huomiolla. Niitä tulee yksi kerrallaan, kunnes yhtäkkiä niitä on niin paljon, että siitä tulee uutinen.

Näyttää kuitenkin siltä, että tiistain räjähdys tulee saamaan erityistä huomiota. Se sai huomiota jo siksi, että se tapahtui vauraassa osassa Södermalmia.

Mutta myös siksi, että räjähdykset jatkuivat. Keskiviikkoaamuna räjähti Tukholman Kistassa, torstai-iltana Årstassa. Tällä viikolla on sattunut myös useita ampumisia.

Ruotsalaislehdissä on alkanut liikkua teorioita, joiden mukaan tapaukset liittyvät toisiinsa. Aftonbladetin ja SVT:n lähteiden mukaan väkivallanteot liittyisivät 36-vuotiaaseen huumepomoon, joka tunnetaan nimellä Kurdiska räven, Kurdikettu.

Ruotsin poliisi epäilee, että Kurdikettu ohjailee Ruotsin huumebisneksiä Turkista käsin. Hän on Turkin kansalainen ja etsintäkuulutettu muun muassa huumerikoksista ja murhan valmistelusta. Keväällä 2022 hänet otettiin kiinni Turkissa, mutta päästettiin jostain syystä vapaaksi, kertoo SVT.

Onkohan Ruotsi pyytänyt hänen luovuttamistaan Turkilta?

Medialähteiden mukaan Kurdikettu kävisi reviiritaistelua Sundsvallin huumemarkkinoista 24-vuotiaan huumepomon kanssa. Poliisin mukaan tällä viikolla Ruotsissa on kohdistettu väkivallantekoja Kurdiketun sukulaisia kohtaan. Medialähteiden mukaan tämän viikon räjähdykset – kuten Södermalmin räjähdys – olisivat puolestaan kohdistettu 24-vuotiaan sukulaisia kohtaan.

TV4:n uutisten lähteiden mukaan Tukholmassa on nyt käynnissä kolme rinnakkaista jengikonfliktia, joihin viime päivien väkivallanteot liittyvät.

Koston kierre on vaikea pysäyttää, kun se on alkanut.

Kävelen räjähdyspaikalta läheiseen kahvilaan, josta lähetän silminnäkijöiden kertomuksia ja kuvaamani videon toimitukseen.

Siellä päivitetään tekstiä ja julkaistaan juttu:

Huomaan, että päiväkodista on tullut tekstiviesti. Siinä annetaan ohjeita keskiviikolle. Edessä on poikkeuksellinen päivä:

Lapsille olisi hyvä pakata reppuun vesipullo ja vaihtovaatteet. Huomenna ryhmä tekee retken Skansenille!