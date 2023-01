Ukrainalle on luvassa tuntuvaa ase­apua: monet ilmoittaneet jo uusista toimituksista

Ramsteinissa Saksassa järjestetään perjantaina aseapua koordinoiva kokous. Ukraina vetosi kokouksen alla Suomeenkin lisäavun saamiseksi.

Ukrainalaissotilas harjoitteli vuosi sitten NLAW-panssarintorjuntaohjuksella lähellä Lviviä. Ruotsi on luvannut Ukrainalle lisää kyseisiä panssarintorjuntaohjuksia.

Ukrainalle on luvassa tuntuvasti lisää aseapua, ennakoivat muun muassa eri EU-maiden ilmoitukset torstaina, päivää ennen Ukrainalle annettavaa aseapua käsittelevää kokousta Saksan Ramsteinissa.

Ukrainan aseapua koordinoivaa ryhmää johtaa Yhdysvallat, ja ryhmään kuuluu 40 maata.

Esimerkiksi Viron hallitus ilmoitti uudesta aseapupaketista torstaina. Viro toimittaa Ukrainalle muun muassa haupitseja, kranaatinheittimiä ja ammuksia. Viro tarjoaa Ukrainalle myös koulutusta.

Viron tämänkertaisen aseavun määrä on kaikkiaan 113 miljoonaa euroa, ja se on Viron tähän mennessä suurin aseapupaketti Ukrainalle. Viron sotilaallinen tuki Ukrainalle kasvaa siten 370 euroon eli hieman yli prosenttiin Viron bruttokansantuotteesta. Summa on noin puolet Viron viime vuoden puolustus­budjetista.

”Modernien panssarivaunujen lahjoittaminen osoittaa johtajuutta. Ukraina tarvitsee juuri nyt raskasta kalustoa. Arvioimme, että raskaimmat taistelut ovat vasta edessä. – – Ukrainalaiset taistelevat vapautemme puolesta”, Viron puolustusministeri Hanno Pevkur perusteli apua torstaina avustavien maiden lehdistötilaisuudessa.

”Raskaimmat taistelut ovat vasta edessä”, hän totesi.

Samassa tilaisuudessa Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi maansa uudesta aseavusta, kuten Brimstone-panssarintorjuntaohjuksista.

”Kun Putin aloitti sodan 24. helmikuuta, hänellä oli useita olettamuksia: että ukrainalaiset eivät taistele ja että Venäjän joukot murskaisivat vastustajat Ukrainassa. Hän myös ajatteli, että kansainvälinen yhteistyö ei kestäisi. Mikään näistä oletuksista ei osoittautunut todeksi”, Wallace sanoi.

Britannia toimittaa Ukrainalle 14 Challenger 2 -taistelupanssarivaunua. Britannia on ensimmäinen länsimaa, joka lähettää Ukrainaan moderneja, länsimaisia taistelu­panssari­vaunuja, joita Ukraina on kovasti toivonut. Lisäksi Britannia lähettää maahan myös muun muassa 600 Brimstone-panssarintorjuntaohjusta, panssarivaunuja ja panssaroituja AS-90-tykistöajoneuvoja. Maa myös kouluttaa vielä 20 000 ukrainalaissotilasta tänä vuonna.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur yhdessä brittikollegansa Ben Wallacen kanssa tiedotustilaisuudessa Tapan sotilastukikohdassa Virossa torstaina.

Liettuan puolustusministeri Arvydas Anušauskas totesi, että Liettua on tukenut Ukrainaa yli 200 miljoonalla eurolla. Hän kertoi, että nyt Liettua tarjoaa maalle muun muassa ilmatorjuntaohjuksia ja helikoptereita. Uuden aseapuaketin arvo on 125 miljoonaa euroa.

Ruotsi puolestaan aikoo toimittaa Ukrainaan Archer-tykistöjärjestelmän, kertoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Lisäksi se toimittaa Ukrainaan NLAW-panssarintorjunta­ohjuksia ja 50 CV-90-rynnäkkö­panssari­vaunua.

Archer-tykistöjärjestelmän toimittaminen on osa Ruotsin uutta Ukrainan aseapu­pakettia, josta pääministeri kertoi torstain tiedotustilaisuudessa. Aseapupaketti on kolmiosainen, ja sen arvo on yhteensä noin 3,8 miljardia euroa. Aseapu Ukrainalle sisältää myös miinanraivauslaitteita ja rynnäkkökivääreitä.

Kyseessä on järjestyksessään Ruotsin kymmenes sotilaallinen tukipaketti Ukrainalle.

Tanska kertoi torstaina lähettävänsä Ukrainaan 19 Ceasar-haupitsia, Tanskan puolustusministeri Jakob Ellemann-Jensen sanoi torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Caesar on ranskalaisvalmisteinen haupitsi, joka kiinnitetään kuorma-autoon. Myös Ranska on toimittanut Ukrainaan Caesareja.

Caesar-haupitsi ja ukrainalaissotilaita Itä-Ukrainassa 28. joulukuuta.

Ukrainan aseavun lisäämistä aktiivisesti ajanut Puola puolestaan kertoi jo keski­viikkona, että se on valmis antamaan Ukrainalle Leopard-taistelupanssarivaunujaan vaikka ilman Saksan lupaa.

Puolan lupaamat Leopard 2 -taistelupanssarivaunut ovat saksalaisia, minkä vuoksi Puola tarvitsee lahjoitukselleen Saksan hyväksynnän. Saksan liittokansleri Olaf Scholz ei ole lupaa vielä antanut.

Saksa puolestaan kertoi antavansa taistelupanssarivaunujaan Ukrainalle vain, jos Yhdysvallatkin antaa omiaan. Ramsteinin kokouksen odotetaan selkiyttävän tilannetta.

Ramsteinin avustuskokouksen alla Ukrainan ulko- ja puolustusministerit julkaisivat yhteisen vetoomuksen läntisen sotilasavun huomattavaksi tehostamiseksi. Ulko­ministeri Dmytro Kuleban ja puolustusministeri Oleksi Reznikovin mukaan kaikkein kiireellisintä on saada Ukrainalle länsimaisia taistelupanssarivaunuja.

Ministerit vetoavat kaikkiin Leopard 2 -taistelupanssareita käyttäviin maihin, nimeltä mainiten myös Suomeen, panssareiden saamiseksi Ukrainaan. Ministerit kehottavat kyseisiä maita liittymään aloitteeseen kansainvälisen taistelupanssareita koskevan koalition muodostamiseksi.