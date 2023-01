”Venäläisjoukot Bahmutissa ovat Venäjälle tykinruokaa, ja ilmeisesti valtavat menetykset eivät vaikuta Venäjän sotataktiikkaan”, arvioi Saksan valtiollinen ulkomaan­tiedustelu Der Spiegelin mukaan.

Venäjän puolustusministeriö väittää tiedotteessaan Venäjän vallanneen tärkeän Klištšijivkan kylän Bahmutissa. Torstaina samaa väitti palkkasotilasryhmä Wagner.

Bahmut sijaitsee Donetskissa Itä-Ukrainassa ja Klištšijivka noin yhdeksän kilometrin päässä itse Bahmutin kaupungista.

Klištšijivkan kylä on ollut Ukrainan tukikohta Bahmutin taistelussa. Kylän menettäminen voisi vaarantaa Ukrainan mahdollisuudet pitää Bahmutista kiinni, sillä valtaus katkaisisi sen huolto­reitin Bahmutiin.

Bahmutista on käyty viime viikkoina verisiä taisteluita. Wagner on aiemmin väittänyt vallanneensa sen alueella sijaitsevan Soledarin kylän, josta Ukraina väittää edelleen taistelevansa. Donetskin kuvernööri Pavlo Kyrylenko sanoi torstaina Telegram-kanavallaan, että Venäjä pommittaa jatkuvasti Soledaria ja sen lähialueita.

Ukraina on arvioinut, että Bahmutin ympärillä on noin 20 000 venäläissotilasta, joista osa on Wagner-sotilaita.

Saksan valtiollinen ulkomaantiedustelu­organisaatio Bundesnachrichtendienst (BND) on huolissaan Ukrainan menetyksistä Bahmutissa, kertoo saksalainen Der Spiegel.

BND:n mukaan Ukraina on kärsinyt valtavia menetyksiä Bahmutin puolustamisessa. Tiedustelutietojen mukaan Ukrainan miesmenetykset ovat tällä hetkellä päivittäin kolminumeroisia.

Bahmutin menetyksellä olisi vakavia seurauksia, sillä valtauksen myötä Venäjä voisi edetä syvemmälle maahan, BND kertoo. Venäjä sotii kaupungista ”raivoisasti”.

”Tällä hetkellä venäläisjoukot Bahmutissa ovat Venäjälle tykinruokaa, ja ilmeisesti valtavat menetykset eivät vaikuta Venäjän sotataktiikkaan”, BND arvioi saksalais­poliitikoille lausunnossaan Der Spiegelin mukaan.

Kannattaako Bahmutin puolustus Ukrainan raskaista menetyksistä huolimatta?

HS:lle faktantarkistajana ja Ukraina-studion asiantuntijana työskentelevä John Helin sanoi HS:lle viime viikolla, että se nähdään vasta myöhemmin:

”Jos on saatu kulutettua venäläisiä joukkoja Ukrainalle edullisessa suhteessa, ehkä se on ollut hyödyllistä. Mutta emme saa pitkään aikaan tietää, missä määrin Bahmut on kuluttanut ukrainalaisia joukkoja.”