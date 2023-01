Mitä venäläisten tuloille ja työllisyydelle on tapahtunut hyökkäys­sodan aikana?

Venäläisten tulotaso on pysynyt pakotteista huolimatta lähes ennallaan, kiitos valtion rahanjaon.

Venäläisten reaalitulot laskivat vuoden 2022 yhdeksän viimeisen kuukauden aikana 1,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kertoo Rosstat-tilastokeskus. Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriö arvioi koko vuoden 2022 laskuksi 2,2 prosenttia.

Luvut eivät ole suuria verrattuna muihin viimeaikaisiin kriisijaksoihin maan taloudessa. Esimerkiksi vuonna 2015, jolloin Venäjän talous kärsi pahan iskun Krimin liittämisestä seuranneiden pakotteiden vuoksi ja öljyn keskihinta oli vain vähän yli 50 dollaria barrelilta, venäläisten tulot laskivat 4 prosenttia.

” Presidentinvaalien alla toteutetaan kansalaisille suuntautuvia maksuja.

Vuonna 2022 venäläisten tulotasoa tuettiin ennen kaikkea valtion varoilla. Näin esittää katsauksessaan venäläisen Alfa Bankin pääekonomisti Natalija Orlova. Hänen mukaansa valtion maksujen osuus tulorakenteessa nousi 21,7 prosenttiin lokakuuhun 2022 mennessä, kun se vuotta aikaisemmin oli 20,6 prosenttia.

Orlova uskoo, että valtion tuki jatkuu vuonna 2023. Tähän vaikuttavat erityisesti lähestyvät, vuodelle 2024 suunnitellut presidentinvaalit, joiden alla Venäjällä on perinteisesti toteutettu kansalaisille suuntautuvia maksuja.

Erikoistoimittaja Margarita Ljutova kirjoittaa Meduzassa, miksi Venäjän talous selvisi vuodesta 2022 kuten selvisi, ja mitä on odotettavissa vuodelle 2023. Juttu julkaistaan Hs.fi:ssä kahdessa osassa. Tämä on toinen osa.

Venäläisten elintason muutosta kuvataan tyypillisesti reaalitulojen tunnusluvun kautta. Reaalituloilla tarkoitetaan tuloja, joista on vähennetty pakolliset maksut ja inflaation vaikutus.

Vuoden 2022 virallinen palkkatilasto näyttää vielä tulotietojakin myönteisemmältä. Rosstatin tietojen mukaan venäläisten reaalipalkat laskivat inflaatiokorjattuina vuoden 2022 yhdeksän viimeisen kuukauden aikana vain 1,5 prosenttia.

Venäjän työmarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Vladimir Gimpelson kuitenkin huomauttaa, että Rosstatin kuukausittaiset palkkatilastot eivät ole kovinkaan informatiivisia. Tilastojen laadintatapa on hänen mukaansa ongelmallinen:

Joka kuukausi yritykset raportoivat Rosstatille yhteenlasketut palkkamaksunsa sekä keskimääräisen työntekijämääränsä. Rosstat laskee keskipalkan näiden lukujen jakolaskulla.

Esimerkki: Gazprom ilmoittaa pääjohtajansa Aleksei Millerin ja syrjäseudun toimipisteen narikanhoitajan palkat, ja näistä tehdään jakolasku. Jos johtajan palkka vaikka nousee ja narikanhoitajan palkka laskee, keskipalkka voi silti kasvaa.

Lisäksi täytyy huomioida, että raportointivelvoite on vain suurilla ja keskisuurilla yrityksillä. Virallisten tietojen mukaan nämä yritykset työllistävät 32 miljoonaa venäläistä, kun maan koko työvoiman määrä on 72 miljoonaa henkilöä.

Tilastoista puuttuvat siis 40 miljoonan työntekijän tiedot, ja näiden työntekijöiden palkat ovat mitä todennäköisimmin merkittävästi pienempiä kuin suurten ja keskisuurten yritysten maksamat. Gimpelson toteaakin, että käytettävissä olevien tietojen perusteella on mahdotonta tietää, millaista palkkakehitys on Venäjällä vuonna 2022 ollut.

Entä työttömyys? Kriisin vuoksi on varmaan tehty paljon irtisanomisia?

Venäjän työmarkkinat reagoivat kriiseihin ensisijaisesti palkkoja sopeuttamalla. Vladimir Gimpelson muistuttaa, että ”palkkajousto” on Venäjälle tyypillinen toimintatapa: palkkoja voidaan niin laskea kuin nostaakin vaivattomasti. Tilastojen mukaan noin kolmasosa maksetuista palkkasummista koostuu muuttuvista eristä, kuten komissioista, bonuksista, lisistä ynnä muista sellaisista. Yritys voi siis palkita työntekijöitä hyvistä tuloksista lisillä tai vastaavasti vierittää huonot tulokset osin työntekijöiden kannettaviksi esimerkiksi jättämällä bonukset maksamatta. Tämän vaihtelun vaikutus virallisiin tietoihin on hyvin vaikeasti havaittavissa. Sen selvittämiseksi täytyisi kerätä tietoja tiettyjen työntekijöiden palkanmaksusta pitkällä aikavälillä.

Palkkajousto onkin yksi syy siihen, että työttömyysaste on Venäjällä pysyvästi sangen alhainen: vuodesta 2012 lähtien työttömyysaste on ollut viiden prosentin luokkaa, ja lokakuussa 2022 se oli ennätysalhaalla: 3,8 prosenttia. Taloudellisten ongelmien ilmaantuessa työnantajalle on helpompaa mukauttaa palkkoja tavalla tai toisella –esimerkiksi poistaa lisiä tai lomauttaa palkatta – kuin luopua työntekijästä kokonaan.

Työttömyys­lukuihin vaikuttavat muutkin tekijät, erityisesti hyvin pienet työttömyyskorvaukset. Vuonna 2022 työttömyyskorvauksen maksimimäärä oli 12 792 ruplaa (hieman yli 170 euroa).

”Jos ihminen menettää työnsä, hän voi hakea työttömyyskorvausta, mutta summa on mitätön ja sen anominen työvoimatoimistosta on nöyryyttävää. Niinpä ihmiset tarttuvat ensimmäiseen tarjottavaan työhön”, Gimpelson selittää.

Kansain­välinen työjärjestö on julkaisussaan todennut, että maissa, joissa kansalaisilla ei ole ”turvaverkkoa” eli riittäviä työttömyystukia tai säästöjä, työttömyysprosentti pysyy pienenä, koska ihmiset ottavat vastaan mitä tahansa työtä.

Venäjän lukuihin vaikuttaa myös työmarkkinoiden rakenne: yksityis­yrittäjien, itsensä­työllistäjien ja epä­virallisesti työskentelevien joukkoon sulautuu helposti suuri määrä ihmisiä, jotka voitaisiin katsoa työttömiksi. Työnsä menettäneen henkilön on sangen helppoa hankkia yksityis­yrittäjän status ja ryhtyä vaikkapa taksi­kuskiksi.

Vladimir Gimpelson toteaakin, että kaikkien edellä mainittujen tekijöiden vuoksi edes vielä nykyistä vakavampi kriisi ei merkittävästi nostaisi Venäjän työttömyys­prosenttia. Suurten ja keski­suurten yritysten palveluksessa olevista 32 miljoonasta työntekijästä noin puolet saa palkkansa valtion varoista.

Lopuista 16 miljoonasta työntekijästä noin viisi miljoonaa työskentelee jalostusteollisuudessa, joka on kärsinyt pakotteista ja ulkomaisten yritysten vetäytymisestä erityisen paljon. Mutta vaikka tällä sektorilla jouduttaisiin massairtisanomisiin, sekään ei vaikuttaisi kokonaislukuihin kovinkaan paljon.

Laskennallinen esimerkki: Oletetaan, että jalostavan teollisuuden viidestä miljoonasta työntekijästä irtisanotaan 30 prosenttia. Tämä on valtava luku; laskennallisesti sen pystyy hahmottamaan, mutta tosielämässä se olisi käsittämätön määrä: noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Heistä puolet löytää muuta työtä tai poistuu työmarkkinoilta, mutta puolet jää työttömiksi.

Tämä tarkoittaa 750 000:ta henkilöä – suuri luku, mutta koko työvoimaan suhteutettuna vain yksi prosentti. Työttömyysaste nousisi siis neljästä prosentista viiteen.

Ja mitä sitten? Ei mitään.

Meduzalle kirjoittanut Margarita Ljutova. Alkuperäinen juttu julkaistaan Hs.fi:ssä kahdessa osassa.

Venäjästä suomentanut Miia Santalahti / Delingua. Suomennosta on tiivistetty ja editoitu HS:n toimituksessa. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS.