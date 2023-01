Sunak istui autossa matkustajana ilman turvavyötä. Sakko turvavyön käyttämättä jättämisestä voi olla jopa sata puntaa.

Britannian pääministeri Rishi Sunak sai perjantaina sakot siitä, ettei ollut käyttänyt turvavyötä liikkuvassa autossa.

Asiasta kertoo brittimedia sekä muun muassa uutistoimisto AFP.

”Sosiaalisessa mediassa levisi video henkilöstä, joka ei käyttänyt turvavyötä ollessaan matkustajana liikkuvassa autossa. Poliisi on antanut 42-vuotiaalle lontoolaismiehelle sakon”, Lancashiren poliisi kertoi Twitterissä.

Video oli kuvattu Lancashiressä Luoteis-Englannissa.

Sunak julkaisi torstaina Instagram-tilillään videon, jossa hän on liikkuvassa autossa ilman turvavyötä. Video on sittemmin poistettu Instagramista, mutta se on katsottavissa tämän artikkelin yhteydestä.

Downing Streetin mukaan Sunakin erhe oli ”hetkellinen arviointivirhe”, kirjoittaa brittiläinen The Guardian.

”Sunak hyväksyy sakon ja on pahoillaan”, sanoo Downing Street AFP:n mukaan.

Poliisi ei kertonut, kuinka suuren sakon pääministeri sai. Sakko turvavyön käyttämättä jättämisestä voi olla jopa sata puntaa. Sata puntaa on hieman yli 110 euroa, Jos asia menee oikeuteen, sakko voi nousta jopa 500 puntaan, kertoo BBC. Koska Sunak hyväksyi sakon, asia ei mene oikeuteen.

Kyseessä on toinen kerta, kun Sunak saa sakot ollessaan hallituksessa. Huhtikuussa hän, entinen pääministeri Boris Johnson ja tämän vaimo Carrie Johnson saivat sakot koronarajoitusten rikkomisesta. Boris Johnson oli järjestänyt syntymäpäiväjuhlat kesäkuussa 2020, kun ihmisten kokoontumista rajoitettiin.