Puoluekokous kokoontuu sunnuntaina kannattamaan Hipkinsiä puolueen uudeksi puheenjohtajaksi ja siten myös Uuden-Seelannin pääministeriksi.

Uuden-Seelannin pääministeriksi on nousemassa Chris Hipkins, kertoo muun muassa The New Zealand Herald.

Hän oli perjantaina ainoa ehdokas työväenpuolueen uudeksi johtajaksi. Lehden mukaan puoluekokous kokoontuu sunnuntaina kannattamaan Hipkinsiä puolueen uudeksi puheenjohtajaksi ja siten myös Uuden-Seelannin pääministeriksi.

Uuden-Seelannin vielä vallassa oleva pääministeri Jacinda Ardern kertoi torstaina jättävänsä tehtävänsä 7. helmikuuta mennessä.

Ardern kertoi Uuden-Seelannin työväenpuolueen vuotuisessa puoluekokouksessa, ettei hänellä ole enää voimia jatkaa tehtävässä.

”Lähden, koska näin etuoikeutetun roolin mukana tulee vastuu. Vastuu tietää, milloin on oikea ihminen johtamaan ja myös milloin ei ole. Tiedän, mitä tämä työ vaatii. Ja tiedän, ettei minulla ole enää riittävästi jäljellä tankissa, jotta voisin tehdä työlle oikeutta. Se on niin yksinkertaista”, Ardern sanoi eri medioiden mukaan.

Ardern ilmoitti samalla, että Uudessa-Seelannissa järjestetään vaalit 14. lokakuuta.

Hipkins on ministeri, joka vastaa poliisivoimista ja koulutuksesta. Hän vastasi myös maan koronatoimista pandemian aikana, ja lehden mukaan hän oli vaikeina koronavuosina Ardernin luotettu.

Hipkins on toiminut kansanedustajana vuodesta 2008.