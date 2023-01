Newyorkilaisen taideyliopiston oppilaan isä todettiin syylliseksi muun muassa ihmiskauppaan ja pahoinpitelyyn.

Opiskelijoita vuosia kiristänyt, uhkaillut ja pahoinpidellyt Lawrence Ray, 63, on tuomittu Yhdysvalloissa 60 vuoden vankeus­rangaistukseen, kertovat muun muassa The Guardian ja uutistoimisto AFP. Ray pyöritti noin kymmenen vuoden ajan kultin kaltaiseksi kuvailtua toimintaa, jossa hän hyväksikäytti lukuisilla tavoilla New Yorkissa sijaitsevan taidekoulun oppilaita.

AFP:n mukaan Ray todettiin huhtikuussa syylliseksi 15 syytekohtaan, muun muassa kiristykseen, pahoinpitelyyn, ihmiskauppaan, veronkiertoon ja rahanpesuun. Tuomion mukaan hän pakotti opiskelijat pakkotyöhön, nöyryytti heitä seksuaalisesti ja hyötyi heistä miljoonilla dollareilla.

The Guardianin mukana hirvittävä vyyhti alkoi, kun Ray muutti tyttärensä huoneeseen taidekoulun opiskelija-asuntolaan. Siellä hän alkoi pitää opiskelijoille ”terapiasessioita”, väitti auttavansa heitä ja esitti itsensä isähahmona.

Oikeuden mukaan Ray sai opiskelijat kertomaan hänelle hyvin intiimejä asioita. Samalla Ray uskotteli heille, että he olivat ”rikki” ja että hän voisi ”korjata” heidät. Osa uhreista eristäytyi perheistään ja katkaisi välit vanhempiinsa Rayn vuoksi.

Syyttäjän mukaan Ray pahoinpiteli uhrejaan sekä henkisesti että fyysisesti. Hän muun muassa aiheutti uhreilleen univajetta, solvasi heitä, nöyryytti heitä seksuaalisesti ja uhkaili väkivallalla. Erään opiskelijan kaulalla hän piteli veistä, toista hän kuristi niin kauan, että tämä meni tajuttomaksi.

Ray manipuloi uhrinsa myöntämään, että he olivat aiheuttaneet vahinkoja hänen kiinteistöilleen ja sai heidät maksamaan suuria korvauksia. Uhrit käyttivät vanhempiensa säästöjä, lainasivat tuttaviltaan rahaa ja myivät omistamiaan kiinteistöjä pystyäkseen maksamaan Raylle tämän vaatimat summat.

AFP:n mukaan Ray pakotti uhrinsa myös pakkotyöhön sukulaisensa kiinteistöillä. Joskus uhrit joutuivat tekemään töitä keskellä yötä ilman palkkaa.

Yhdeltä uhriltaan Ray keräsi seksuaalisesti paljastavaa kuvamateriaalia ja muuta henkilökohtaista tietoa, joita hän sitten käytti pakottaakseen uhrinsa työskentelemään prostituoituna.

Oikeuden mukaan Ray myös sitoi erään uhrinsa tuoliin ja laittoi muovipussin tämän päähän niin, että tämä oli vähällä tukehtua.

"Se oli sadismia”, tuomari Lewis Liman sanoi antaessaan tuomion.

Syyttäjä Damian Williams puolestaan kuvaili Rayta sanalla ”hirviö”.

"Vuosien ajan hän aiheutti julmaa ja elinikäistä vahinkoa viattomille uhreille”, Williams sanoi.

AFP:n mukaan Ray hyötyi toiminnastaan miljoonia dollareita. Rikoksista ansaitut rahat hän kierrätti internetyrityksensä kautta ja vältteli maksamasta niistä veroja. Rayn lisäksi rahallista hyötyä saivat hänen kaksi kumppaniaan.

Syyttäjät vaativat Raylle elinkautista vankeusrangaistusta. Rayn asianajat puolestaan pyysivät 15 vuoden rangaistusta.