Haasteessa on tarkoitus pysyä hereillä sen jälkeen, kun on ottanut lääkettä, jota käytetään muun muassa paniikkikohtausten ja ahdistuksen hoitoon.

Meksikossa viranomaiset varoittavat viraaliksi levinneestä Tiktok-haasteesta, jonka takia alaikäisiä on joutunut myrkytystilaan reseptilääkkeiden ottamisen vuoksi.

”Viimeinen, joka nukahtaa, voittaa” -haasteessa on tarkoitus pysyä hereillä sen jälkeen, kun on ottanut klonatsepaamia eli lääkettä, jota käytetään muun muassa paniikkikohtausten ja ahdistuksen hoitoon. Sen sivuvaikutus on uneliaisuus.

Fimean mukaan Suomessa lääkkeen virallinen lääkeviranomaisen hyväksymä käyttöaihe on epilepsian hoito.

Torstaina ensihoitajat hoitivat viittä myrkytystilassa olevaa alaikäistä koululaista maan pääkaupungissa Mexicossa. Pohjoisessa Nuevo Leonin osavaltiossa viranomaiset raportoivat kolme tapausta.

”Valitettavasti haasteet, jotka leviävät verkossa, vaarantavat usein ihmisten terveyden”, kommentoi Nuevo Leonin terveysviranomainen Alma Rosa.

Useat videosovellus Tiktokissa leviävät videot näyttävät, miten ihmiset ottavat pillereitä tarkkaillakseen niiden aiheuttamia reaktioita. Jotkut käyttäjät ovat julkaisseet varoitusvideoita haasteen vaarallisuudesta. Aiemmin sama haaste levisi Chilessä.