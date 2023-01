Perumisen syynä on Turkin mukaan Ruotsissa järjestettävät Turkin vastaiset mielenosoitukset.

Turkki peruu Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin vierailun, uutistoimisto AFP kertoo.

Jonsonin oli määrä vierailla Turkissa ensi viikolla. Perumisen syynä on Turkin puolustusministerin Hulusi Akarin mukaan Tukholmassa järjestettävät Turkin-vastaiset mielenosoitukset.

”Tässä vaiheessa Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin vierailu tammikuun 27. päivä on menettänyt merkityksensä ja tarkoituksensa, joten olemme peruneet sen”, Akari sanoi.

Muun muassa CNN Türk -televisiokanavan toimittajan Ahmet Melik Türkeşin mukaan Turkki on kutsunut Ruotsin Turkin-suurlähettilään puhutteluun, koska yhdessä mielenosoituksessa on väitetysti määrä polttaa koraani.

Turkin Ruotsin-suurlähetystön edessä järjestettävän mielenosoituksen takana on tanskalainen äärioikeistolainen poliitikko Rasmus Paludan.

Turkki kutsui Ruotsin Turkin-suurlähettilään puhutteluun myös viime viikolla. Tuolloinkin puhuttelun syynä oli mielenilmaus, sillä ruotsalainen kurdiryhmä Rojavakommittéerna oli ripustanut Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania esittävän nuken roikkumaan Tukholman kaupungintalon edustalle.

Jonsonin vierailu olisi liittynyt Turkin vastahankaisuuteen koskien Ruotsin ja Suomen Nato-hakemuksia.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu vieraili aiemmin tällä viikolla Yhdysvalloissa, ja Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi HS:lle perjantaina, että vierailu oli merkittävä Pohjoismaiden Nato-hakemusten suhteen.

”Varmasti Turkillekin on indikoitu sitä, että Yhdysvaltojen kongressilla on vahvoja näkemyksiä Naton laajenemiseen. Uskon, että vierailu on ollut hyödyllinen”, Haavisto sanoi.