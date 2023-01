Ukrainaa koskevat uutiset ovat viimeisen viikon aikana käsitelleet paljolti Saksan Ramsteinissa pidettyä kokousta, jossa koordinoitiin Ukrainalle annettavaa aseapua.

Taistelut sekä korjaus- ja avustustyö eivät Ukrainassa jääneet tauolle kokouksenkaan ajaksi. Tuhoisan Dnipron kerrostaloiskun uhreja etsittiin raunioista aina tiistaihin asti. Keskiviikkona maahan syöksyi Kiovan lähellä Ukrainan sisäministeriä kuljettanut helikopteri. Itä-Ukrainassa kiivaat taistelut jatkuvat, Zaporižžjan alueella niiden kerrotaan kiihtyvän. Siviiliuhreja tuli Ukrainan mukaan lisäksi Hersonin ja Harkovan alueilla.

Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova totesi, että maa tarvitsee panssarivaunuja nyt – ennen kuin Venäjä aloittaa kevääksi odotetun uuden suurhyökkäyksensä.

Kartassa näkyvät ne lähinnä Itä- ja Etelä-Ukrainaan painottuneet alueet, joilla Venäjän sotatoimet ja helikopteriturma ovat näkyneet kuluneen viikon aikana.

Kramatorsk

Perjantaiaamuna Venäjän joukot pommittivat Kramatorskia, joka sijaitsee Donetskin alueella. Yksi raketeista osui päiväkotiin, Donetskin alueen ukrainalaishallinnon johtaja Pavlo Kyrylenko kertoo.

Ainakin yksi ihminen kuoli. Lisäksi vahinkoja kärsi Kyrylenkon mukaan ainakin kahdeksan kerrostaloa, kuusi omakotitaloa ja koulu, kertoo Meduza.

Päiväkoti vahingoittui Venäjän ohjusiskussa Kramatorskissa perjantaina.

Bahmut, Soledar ja Klištšijivka

Itä-Ukrainassa Donetskin hallinnollisella alueella sijaitsevasta Bahmutista on viimeisten viikkojen ajan käyty verisiä taisteluita. Palkkasoturiryhmä Wagner on aiemmin väittänyt vallanneensa Bahmutin piirissä sijaitsevan Soledarin kylän, mutta Ukraina väittää taistelevansa kylästä yhä.

Donetskin alueen ukrainalaishallinnon johtaja Pavlo Kyrylenko sanoi torstaina Telegram-kanavallaan, että Venäjä pommittaa yhä Soledaria ja sen lähialueita jatkuvasti.

Loppuviikosta sekä Venäjän puolustusministeriö että palkkasotilasryhmä Wagner väittivät Venäjän vallanneen tärkeän Klištšijivkan kylän Bahmutin kyljessä. Kylä on toiminut Ukrainan tukikohtana Bahmutin taistelussa, ja sen menettäminen voisi katkaista Ukrainan huoltoreitin Bahmutiin. Myös Klištšijivkan kylässä on käyty raskaita taisteluita viime aikoina.

Ukrainan presidentinkanslian apulaisjohtaja Kyrylo Tymošenko kertoi lauantaina Telegram-kanavallaan, että Donetskin hallinnollisella alueella menehtyi perjantaina kolme ja haavoittui neljä siviiliä Venäjän iskuissa.

Lue lisää: Tiedustelu: Ukraina kärsii raskaita tappioita joka päivä Bahmutin taistelussa

Lue lisää: Onko pienen Soledarin puolustus ollut raskaiden tappioiden arvoista?

Lue lisää: Sodan keski­pisteessä Soledarissa ”ei ole pystyssä lähes ainuttakaan seinää”

Ukrainalaissotilas tarkkailee tilannetta Donetskin alueella sijaitsevassa asutuskeskuksessa viime viikon sunnuntaina. Saksan valtiollisen ulkomaantiedusteluorganisaation mukaan Ukraina on kärsinyt valtavia menetyksiä strategisesti tärkeän Bahmutin puolustamisessa, ja sen miesmenetykset ovat tällä hetkellä kolminumeroisia päivittäin.

Vapaaehtoiset jakoivat ruokaa ja juomaa asukkaille Bahmutissa tiistaina.

Uutistoimisto Reutersin välittämä video näyttää Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin kaupungin tuhot. Video on julkaistu alun perin Youtubessa 17. tammikuuta.

Harkova ja Herson

Harkovan alueella kuoli yksi ja neljä siviiliä haavoittui perjantaina Venäjän iskuissa. Hersonin alueella neljä siviiliä haavoittui perjantaina. Ukrainan presidentinkanslian apulaisjohtaja Kyrylo Tymošenko kertoi asiasta Telegram-kanavallaan.

Zaporižžja

Etelä-Ukrainassa Zaporižžjan alueella rintamalinjat ovat pysyneet pitkään samoina. Perjantaina Venäjän Zaporižžjaan asettaman miehityshallituksen jäsen Vladimir Rogov kuitenkin väitti, että taistelut alueella kiihtyvät.

Rogovin mukaan Venäjä on iskenyt useisiin kyliin alueella ja vallannut Lobkoven kylän, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Zaporižžjan kaupungista.

Myös Ukraina kommentoi perjantaina, että Venäjä oli iskenyt alueella yli 20 kylään kuluneen vuorokauden aikana.

Presidentinkanslian apulaisjohtaja Tymošenkon mukaan Zaporižžjan alueella kuoli yksi ja haavoittui yksi siviili perjantaina.

Ukrainan asevoimien tiedottaja Natalia Humenjukin mukaan taistelut etelärintamalla ja Zaporižžjan alueella ovat vaikeita.

Enerhodarissa sijaitsevan Zaporižžjan ydinvoimalan tilanne on Ukrainan energiaministeri Herman Haluštšenkon mukaan hälyttävä, Reuters kertoo. Haluštšenko on huolissaan sekä ydinvoimalan työntekijöiden jaksamisesta että laitteiden kunnosta.

Ydinvoimala sijaitsee Zaporižžjan alueella Enerhodarin kaupungissa ja on ollut Venäjän hallussa maaliskuusta asti. Sen alueelle on tehty toistuvia iskuja.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi sanoi keskiviikkona, että järjestö lähettää asiantuntijaryhmiä kaikkiin neljään Ukrainan ydinvoimalaan. Näin se pyrkii vähentämään vakavien onnettomuuksien riskiä. Venäjän hallussa olevan Zaporižžjan voimalan alueelle on tehty toistuvia iskuja ja Venäjä käyttää voimalaa taisteluissa kilpenään. Ydinvoimala on Euroopan suurin.

Huoltotyöntekijät ja vapaaehtoiset korjasivat 12. tammikuuta Zaporižžjassa 39 taloa, jotka vahingoittuivat Venäjän iskussa.

Brovary

Keskiviikkoaamuna Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi ja sisäministeriön muita korkea-arvoisia viranomaisia kuoli helikopterin maahansyöksyssä Brovaryssa lähellä maan pääkaupunkia Kiovaa. Kopteriturmassa sai surmansa ainakin 16 henkeä, joiden joukossa oli myös varasisäministeri Jevhen Jenin ja sisäministeriön sihteeri Juri Lubkovytš.

Monastyrskyi on korkea-arvoisin viranomainen, joka on kuollut Venäjän hyökkäyssodan aikana. Helikopterin maahansyöksyssä kuoli myös kolme lasta. Loukkaantuneita on kerrottu olevan useita kymmeniä.

Monastyrskyin ja muiden ministeriön iskussa kuolleiden työntekijöiden hautajaiset järjestettiin lauantaina 21. tammikuuta, The Kyiv Independent kertoo.

Maahansyöksyn syystä ei toistaiseksi ole tietoa.

Kopterin putoamispaikka on lähellä asuintaloja ja päiväkotia. Päiväkodissa oli turmahetkellä lapsia ja henkilökuntaa. Päiväkotirakennus vaurioitui pahoin maahansyöksyssä, BBC kertoo.

Keskiviikkoaamuna Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi ja sisäministeriön muita korkea-arvoisia viranomaisia kuoli helikopterin maahansyöksyssä Brovaryssa. Pudotessaan kopteri vaurioitti lähellä ollutta päiväkotirakennusta.

Brovaryn paikallisia asukkaita torstaina paikassa, jossa helikopteri syöksyi maahan.

Lue lisää: 14 kuoli heli­kopterin maahan­syöksyssä – joukossa sisä­ministeri, johtavia virka­miehiä ja lapsi

Lue lisää: Sisäministeri Mikkonen: Ukrainan kuolleella sisä­ministerillä oli iso rooli siviiliväestön suojelemisessa

Lue lisää: Zelenskyin tähti­avustajasta povattiin jopa seuraavaa presidenttiä – tiistaina hän erosi kohun saattelemana

Dnipro

Venäjän viikko sitten lauantaina tekemässä kerrostaloiskussa kuoli 45 ihmistä. Ukrainan pelastusviranomaisten mukaan kuolleista ainakin kuusi on lapsia. Useita kymmeniä on loukkaantunut.

Kerrostaloisku on yksi tuhoisimmista Ukrainan siviiliväestöön kohdistuneista iskuista Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Venäjä on kiistänyt, että sen joukot olisivat iskun takana.

Pelastustyöt iskusta selviytyneiden löytämiseksi lopetettiin tiistaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän toteuttama Dnipron kerrostaloisku todisti sen, että aseavulla Ukrainalle on kiire, ja sen tulisi olla nopeampaa ja paremmin koordinoitua. Kuvassa Venäjän ohjusiskussa Dniprossa tuhoutunut kerrostalo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantai-iltana puheessaan, että Dnipron ohjusisku oli sotarikos.

Dnipron kerrostalon uhrien muistolle laskettiin kukkia paitsi paitsi Ukrainassa, myös Moskovassa ukrainalaisen runoilijan Lesja Ukrajinkan ja Pietarissa Ukrainan kansallisrunoilija Taras Ševtšenkon patsaalla. Meduza kertoo, että Moskovan poliisi on nyt kieltänyt Lesja Ukrajinkan muistomerkin kuvaamisen.

Lue lisää: Meduza: Moskovalaiset muistivat Dnipron kerrostalo­iskun uhreja