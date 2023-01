Yhdysvaltain presidentti Joe Biden nimitti Klainin kansliapäällikökseen noustessaan presidentiksi vuonna 2021. Sitä ennen Klain muun muassa työskenteli Bidenin kanssa tämän toimiessa Barack Obaman varapresidenttinä.

Valkoisen talon kansliapäällikkö Ronald Klain aikoo jättää tehtävänsä, kertoo uutistoimisto Reuters lähteisiinsä nojaten.

Lähteiden mukaan Klain aikoo jättää tehtävänsä tulevien viikkojen aikana ja on jo kertonut Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenille aikeistaan.

Klain on ilmeisesti puhunut asiasta kollegoilleen jo marraskuisista välivaaleista lähtien, kertoo yhdysvaltalaismedia The New York Times.

Medioiden lähteet eivät antaneet tarkkaa aikataulua Klainin lähdölle. Heidän mukaansa asia nousee mahdollisesti esille Bidenin hahmotellessa tulevaa vuotta Kansakunnan tila -puheessaan 7. helmikuuta.

Kansliapäällikkö on Valkoisen talon korkea-arvoisin työntekijä. Biden nimitti Klainin kyseiseen virkaan noustessaan presidentiksi vuonna 2021. Sitä ennen Klainilla oli pitkä tausta demokraattisessa puolueessa. Hän on toiminut sekä puolueen presidenttien että varapresidenttien neuvonantajana ja työskennellyt Bidenin kanssa tämän toimiessa varapresidenttinä.