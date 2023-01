Tietovuotajien mukaan ministeriötä varoitettiin lukuisia kertoja lapsien olevan vaarassa. Lähes 80 lasta on edelleen kadoksissa.

Britannian Brightonissa sijaitsevasta hotellista on kaapattu kymmeniä lapsia, The Guardian -lehti kertoo.

Yhteensä 79 lasta on vieläkin kadoksissa sen jälkeen, kun heidät on kaapattu hotellin edustalta. Hotelli on Britannian sisäministeriön hallinnoima, jossa on ollut majoitettuna viimeisen 1,5 vuoden aikana noin 600 yksin liikkeellä ollutta turvapaikkaa hakevaa lasta.

”Lapsia kirjaimellisesti napsitaan rakennuksen ulkopuolelta, kadotetaan eikä heitä löydetä. Ihmissalakuljettajat kaappaavat heidät kaduilta”, kertoi sisäministeriön alihankkijayrityksen Mitien työntekijä lehdelle.

Sisäministeriötä on myös lehden lähteiden mukaan poliisista on varoitettu lukuisia kertoja, että heikossa asemassa olevat lapset ovat rikollisryhmien tähtäimissä.

Mitien työntekijän mukaan myös toisesta sisäministeriön hallinnoimasta hotellista on kaapattu lapsia. Hythen kaupungissa sijaitsevasta hotellista on lähteen mukaan kidnapattu jopa kymmenen prosenttia lasta ja nuorta joka viikko.

Britannian lastensuojelu­viranomaisen työntekijä puolestaan paljastaa, että lapsia on kuljetettu Brightonista Manchesteriin ja Skotlantiin asti. Ainakin yksi hotelliin liittyvä tapaus avattu on Suur-Lontoon poliisitoimen piirissä.

Lokakuussa paljastetut tilastot osoittavat, että 222 yksin matkustanutta turvapaikanhakijalasta on kadonnut sisäministeriön ylläpitämistä hotelleista. Hallituksen edustajat ovat myöntäneet, ettei viranomaisilla ole tietoa heidän olinpaikoistaan tai terveydentiloistaan.

Myöskään poliisiviranomaisille ei ole annettu ohjeistuksia, miten kadoksissa olevia lapsia voitaisiin etsiä. The Guardianin lähteiden mukaan ohjeistus on ”työn alla”.

Brightonin ja Hoven paikallisviranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu yksinmatkustavista lapsista huolehtiminen, ohjasivat lehden kyselyt Sussexin poliisille. Poliisi puolestaan ohjasi kyselyt sisäministeriölle.

Sisäministeriö siirsi vastuun puolestaan paikallisviranomaisille, joilla on sen mukaan ”laillinen velvollisuus huolehtia kaikista lapsista, riippumatta siitä, missä he katoavat.”

Opposition työväenpuolueen varjosisäministeri Yvette Cooper kuvaili paljastuksia ”äärimmäisen hirvittäviksi ja hävyttömiksi”. Hän vaati hallitusta paljastamaan, kuinka monta lasta on kadonnut ja mitä heidän löytämisekseen on tehty.

”[Sisäministeri] Suella Braverman on epäonnistunut toimimaan lukuisten varoitusten mukaisesti, mitkä liittyvät lapsia koskeviin täysin riittämättömiin turvatoimiin.”

Bravermania on kritisoitu lukuisia kertoja muun muassa epäinhimillisistä ja laittomista toimista, joilla sisäministeriö on pyrkinyt hillitsemään turvapaikanhakijoiden saapumista Britanniaan ja heidän kohteluaan.

Muun muassa viime syksynä 11 turvapaikanhakijaa jätettiin ilman lämpimiä vaatteita tai majoitustilaa keskelle Lontoota. Ihmiset lähetettiin pois Manstonin maahanmuutto­keskuksesta sen ylikuormittumisen takia. Keskus oli alunperin tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, mutta jotkut ihmiset viettivät siellä jopa yli kuukauden.

Manstonissa oli myös pahimmillaan jopa noin 4 000 ihmistä, kun siellä oli paikkoja 1 600 ihmiselle. Keskus suljettiin viime syksynä.