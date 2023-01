Saksan asevoimien kaikista Leopard-taistelupanssarivaunuista on toimintakuntoisia vain runsaat 200.

Saksalainen aikakauslehti Der Spiegel on saanut käsiinsä salaisen inventaariolistan Saksan asevoimien Bundeswehrin käytössä olevista Leopard 2 -taistelupanssarivaunuista.

Lehti kertoo, että viime keväänä laaditun listan mukaan Saksan asevoimilla oli tuolloin yhteensä 312 kappaletta Leopard 2 -vaunun eri versioita. Näistä vaunuista kuitenkin lähes kolmannes oli korjattavana tai huollettavana.

Listan mukaan Saksan asevoimien käytössä oli todellisuudessa 212 vaunua, joiden joukossa oli 2A5-, 2A6-, 2A7- ja 2A7V-versioita.

Moderneinta Leopard-vaunua eli 2A7V-versiota Bundeswehrillä oli 53 kappaletta. Mallinumeron V-kirjain tulee saksan sanasta verbessert eli suomeksi paranneltu tai uudistettu.

Der Spiegelin julkaiseman aiemman arvion mukaan kaikista Saksan Leopard-vaunuista on varsinaisessa operatiivisessa valmiudessa vain noin 130.

Saksan liittokansleria Olaf Scholzia on arvosteltu monissa maissa siitä, ettei hän ole suostunut antamaan lupaa viedä Leopardeja Ukrainaan eikä myöskään antamaan jälleenvientilupaa muille maille. Kritiikkiä on tullut myös Saksan opposition taholta.

Der Spiegelin lähteiden mukaan Leopard-lista paljastaa sen, mitä Leopardeja Saksa voisi lähettää Ukrainaan, jos Saksa muuttaa mieltään.

Kyseeseen tulisivat 2A5-mallit, joita Bundeswehrillä on 19 kappaletta. Saksa käyttää näitä vanhoja vaunumalleja enää harjoituksissa simuloimaan vihollisvaunuja.

Saksalainen Leopard on Euroopan maissa yleisesti käytetty panssarivaunumalli. Vaunua on myyty pariin kymmeneen maahan, joista valtaosa on Euroopassa.

Leopardin yleisyys tekisi siitä muun muassa huollon ja koulutuksen kannalta sopivan vaunun Ukrainan asevoimien käyttöön.

Eri maissa on kuitenkin käytössä vaunun eri versioita eikä millään maalla Länsi-Euroopassa ole enää läheskään sellaisia vaunumääriä kuin kylmän sodan aikana. Vertailun vuoksi Länsi-Saksalla oli vuonna 1989 käytössään noin 5 000 taistelupanssarivaunua.

Ukrainalle mahdollisesti annettavat Leopardit pitäisi siis koota hyvin sekalaisesta joukosta. Ymmärrettävistä syistä harva maa haluaa antaa vähistä vaunuistaan pois parhaita versioitaan.

Käytännössä Leopard-pataljoonan tai prikaatiin olisi tarjolla vanhoja malleja, joista osa on voinut seisoa varastossa pitkäänkin ja jotka vaatinevat kunnostusta ja päivitystä.

Hyvä esimerkki on Espanja, joka on mainittu esimerkkinä maasta, jolla olisi Leopardeja annettavaksi Ukrainalle. Espanja olikin viime keväänä ensimmäinen maa, joka ilmoitti valmiutensa Leopardien lahjoittamiseen, mutta hanke kaatui Saksan vastustukseen.

Todellisuudessa Espanjankin mahdollisuudet antaa vaunuja ovat rajalliset. Maalla on toki satakunta 2A4-versiota varastoituna Zaragozaan. Vaunut on kuitenkin aikoinaan ostettu Saksasta käytettyinä, ja ne ovat olleet nyt jo yli vuosikymmenen varastossa.

Vanhojen vaunujen käyttöönotto vaatisikin enemmän remonttia kuin pelkästään uutta maalia pintaan. Espanjan mediatietojen mukaan osaa vaunuista ei kannata edes yrittää kunnostaa ainakaan taistelukäyttöön.

El País -lehden mukaan Espanjan maavoimat ei olekaan suunnitellut käyttävänsä varastoituja 2A4-vaunujaan enää taisteluissa vaan uudempien vaunujen niin sanottuina hinaus- tai korjausvaunuina. Tällaiset vaunut ovat tärkeitä mekanisoiduille joukoille.

Espanjassa onkin pohdittu sitä, voisiko vanhoja 2A4-vaunuja käyttää samanlaiseen tarkoitukseen myös Ukrainassa.

Toinen mahdollisuus olisi hyödyntää niitä ukrainalaisten panssarijoukkojen koulutuksessa. Se voisi tapahtua esimerkiksi Latviassa, jonne Espanja on sijoittanut joukkojaan ja uudempia Leopard 2E -vaunuja Naton käyttöön.

Kuvaavaa Leopard-vaunujen evoluutiolle on se, että Espanjan maavoimien moderni Leopard 2E -malli on varta vasten Espanjalle räätälöity ja pääosin Espanjassa rakennettu versio, joka on kehitetty 2A6:sta. E-kirjan tulee sanasta España. Näitä vaunuja Espanjalla on runsaat 200.

Leopard ei ole ainoa mahdollinen panssarivaunu, joita Euroopan maat voisivat antaa Ukrainalle.

Suuret eurooppalaiset maat ovat perinteisesti tukeneet omaa teollisuuttaan ja huoltovarmuuttaan rakentamalla omia panssarivaunumallejaan. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Britannia ja Ranska.

Britannia on jo ilmoittanut lahjoittavansa Challenger-vaunujaan Ukrainalle. Keskustelua on ollut myös siitä, voisiko Ranska antaa Leclerc-vaunujaan, joita sillä on useita satoja.