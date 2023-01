Venäjän presidentin kovaäänisin kriitikko Aleksei Navalnyi pidätettiin kaksi vuotta sitten. Tänä viikonloppuna Navalnyin ja muiden poliittisten vankien vapauttamiseksi on osoitettu mieltä ympäri maailman.

Roomassa mielenosoittajat vaativat lauantaina oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin ja muiden poliittisten vankien vapauttamista. Navalnyin pidätyksestä on kulunut kaksi vuotta.

Tällä viikolla tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun Venäjän vaikutusvaltaisin oppositiopoliitikko ja presidentti Vladimir Putinin kriitikko Aleksei Navalnyi palasi myrkytyksensä jälkeen takaisin kotimaahansa ja pidätettiin.

Navalnyin ja muiden poliittisten vankien vapauttamista vaativia mielenosoituksia on järjestetty viikonlopun aikana noin kolmessakymmenessä maassa ympäri maailmaa, eri lähteiden mukaan 60-90 kaupungissa. Mielenosoituksista kertovat muun muassa Novaja Gazeta Europa ja Meduza.

Mielenilmaukset keräsivät kymmenistä pariin sataan osallistujaa. Helsingin mielenosoitus keräsi noin 50 osallistujaa, Ylen venäjänkielinen uutispalvelu kertoo. Suomessa mieltä osoitettiin lisäksi Tampereella ja Imatralla.

Tapahtumia järjestivät ulkomailla elävien venäläisten yhdistykset. Mielenosoittajat kantoivat Venäjän sodanvastaisen liikkeen sinivalkoisten lippujen lisäksi kuvia Navalnyista ja muista Venäjällä poliittisista syistä vankeusrangaistusta kärsivistä.

Myös Moskovassa nähtiin lauantaina mielenilmaus: Ukrainan sotaa vastustava yhden hengen mielenosoitus ukrainalaisrunoilija Lesja Unkrajinkan muistomerkillä. Mielenosoittaja pidätettiin ja häntä uhkaa 15 vuorokauden vankeusrangaistus Venäjän sotavoimien halventamisesta, Meduza kertoo.

Viime helmikuun jälkeen maan sisäinen toisinajattelijoiden ja vapaan median vaino on saavuttanut nyky-Venäjällä ennennäkemättömät mittasuhteet. Venäjän sotatoimien kritisoimisesta on tullut rikos.

Aleksei Navalnyi oikeuden kuulemisessa Moskovassa muutama päivä pidätyksensä jälkeen 20. helmikuuta 2020.

Myrkytysyrityksen kohteeksi vuonna 2020 joutunut ja Saksaan hoidettavaksi kuljetettu Navalnyi palasi Venäjälle 17. tammikuuta 2021. Hänet pidätettiin heti lentokentällä.

Pidätys nostatti Venäjällä laajoja mielenosoituksia, jotka tukahdutettiin kovakouraisesti. Navalnyin järjestöt julistettiin ekstremistisiksi ja monet niissä työskennelleet pakenivat maasta.

Korkeimman turvallisuustason rangaistussiirtolassa tuomiotaan kärsivä Navalnyi on istunut yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksestaan nyt kaksi vuotta.

Navalnyi lähetti vangitsemisensa vuosipäivänä tiistaina viestin vankilasta käsin.

”Meidän onneton, uupunut kotimaamme pitää pelastaa. Sitä on ryöstetty ja haavoitettu. Se on kiskottu karmeaan sotaan, ja siitä on tullut vankila, jota johtavat häikäilemättömät ja petolliset roistot”, luki viestissä, jonka välitti oppositiopoliitikon asianajaja.

Navalnyin heikentynyt terveydentila ja toistuvat rangaistussellijaksot ovat herättäneet huolta. Tällä viikolla noin sata venäläistä kansanedustajaa allekirjoitti avoimen kirjeen, jossa he ilmaisevat tukensa Navalnyille ja vaativat tämän fyysistä ja psyykkistä terveyttä uhkaavien rangaistusten lopettamista. Edustajat toimivat tehtävissään paikallisparlamenteissa eri puolilla Venäjää.

Hiljattain myös yli 600 venäläistä lääkäriä allekirjoitti vetoomuksen, jossa vaaditaan, että Putinin tulisi päästää Navalnyi lääkärintarkastukseen ja mahdolliseen jatkohoitoon.

Navalnyin korruption vastaisen säätiön FBK:n tutkintojen johtaja Marija Pevtših kertoo The Guardianin haastattelussa sunnuntaina, että vaikka tiimi oli hyvin varautunut Navalnyin pidätykseen, oli isku silti kova.

”Toimimme täysin, ehkä paremmin kuin koskaan. Mutta menetimme ison osan hengestämme. Teemme työtämme, koska olemme vihaisia.”

Nyt maanpaossa työtään tekevän säätiön tutkinta on paljastanut esimerkiksi Putinin Mustanmeren rannalla sijaitsevan miljardipalatsin sekä Venäjän Ukrainan-joukkojen entisen komentajan Sergei Surovikinin miljoonabisneksen Syyriassa.