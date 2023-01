Viron ulkoministeriö kertoo, että Lipajevin tulee lähteä samaan aikaan Virosta kuin Laidrenin Moskovasta, eli 7. helmikuuta mennessä.

Suurlähettiläs Margus Laidren pitää poistua Venäjältä 7. helmikuuta mennessä, kertoo venäläinen Tass. Kuvassa on Viron Moskovan-suurlähetystö (vas.) ja Venäjän Tallinnan-suurlähetystö.

Viro on ilmoittanut karkottavansa Venäjän Viron-suurlähettilään vastauksena Venäjän tekemään karkotuspäätökseen.

Moskova ilmoitti maanantaina aamupäivällä karkottavansa Viron Venäjän-lähettilään, kertoivat uutistoimisto AFP ja venäläinen Tass. Tass kertoo, että suurlähettiläs Margus Laidren pitää poistua Venäjältä 7. helmikuuta mennessä.

Margus Laidren.

Laidre toimi ennen Viron Suomen-suurlähettiläänä. Venäjän-lähettiläänä hän on toiminut vuodesta 2018. AFP:n mukaan venäläisministeriö on sanonut syyksi ”russofobian” eli vihan venäläisiä kohtaan.

Venäjän tekemä karkotuspäätös on vastaus Viron tammikuun alussa tekemään päätökseen venäläisdiplomaattien vähentämisestä Tallinnassa. Viro ilmoitti Venäjän Viron-suurlähettiläälle 11. tammikuuta, että venäläisdiplomaattien määrä Tallinnassa pitää vähentää kahdeksaan.

Venäjä puolestaan määräsi Viron sulkemaan maan konsulaatin Pietarissa viime huhtikuussa.

Vastauksena Venäjän maanantaiseen päätökseen Viro ilmoitti maanantaina päivällä karkottavansa Venäjän Viron-suurlähettilään Vladimir Lipajevin. Viron ulkoministeriö kertoo viestipalvelu Twitterissä, että Lipajevin tulee lähteä samaan aikaan Virosta kuin Laidrenin Moskovasta, eli 7. helmikuuta mennessä.

Viro on auttanut Ukrainaa huomattavasti kokoonsa nähden. Se on myös vaatinut äänekkäästi muita maita lähettämään taistelupanssarivaunuja Ukrainalle.

Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn raportin mukaan Viro on antanut bruttokansantuotteeseensa nähden eniten apua Ukrainalle.

Torstaina Viro ilmoitti tähän mennessä suurimman aseapupakettinsa lähettämisestä Ukrainalle sekä järjesti erillisen kokouksen Ukraina-avusta yli kymmenen maan kanssa Tapan sotilastukikohdassaan.

Uusimman apupakettinsa myötä Viro on antanut Ukrainalle sotilaallista apua 370 miljoonan euron edestä, mikä on Viron hallituksen mukaan noin puolet Viron viime vuoden puolustusbudjetista ja yli prosentin Viron bruttokansantuotteesta.