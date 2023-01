Andrei Medvedevin puolustusasianajaja kiistää tiedot siitä, että Medvedeviä oltaisiin karkottamassa takaisin Venäjälle.

Venäläisessä Wagner-palkka-armeijassa väitetysti johtotehtävissä aiemmin toiminut, sittemmin Norjaan paennut Andrei Medvedev on pidätetty Norjassa. Asiasta uutisoivat muun muassa norjalaiset mediat Aftenposten, VG sekä yleisradioyhtiö NRK.

”Asianosainen on pidätetty maahanmuuttolain nojalla ja nyt selvitetään, pitäisikö hänet ottaa säilöön”, kertoo Norjan poliisin maahanmuuttoyksikön viestintäpäällikkö Cecilie Johansen VG:lle.

Säilöönotossa henkilö otetaan säilöön turvatoimenpiteenä eikä rangaistuksena.

Norjan keskusrikospoliisi Kripos on vahvistanut NRK:lle, että Medvedeviä on kuulusteltu todistajan asemassa. Kripos ei tarkentanut, mitä Medveded on kuulusteluissa kertonut.

Kriposin mukaan se on kiinnostunut saamaan lisätietoa ajanjaksosta, jolloin Medvedev toimi Wagner-ryhmässä.

Medvedevin pidätyksen vahvistaa myös Pariisissa toimiva venäläinen ihmisoikeusjärjestö Gulagu.net Telegramissa.

Järjestö kertoo puhuneensa Medvedevin kanssa puhelimitse. Puhelussa Medvedev kertoi, että hänet tultaisiin palauttamaan takaisin Venäjälle.

Järjestön mukaan Medvedev pidätettiin sunnuntai-iltana ja hänelle ilmoitettiin, että hänet viedään säilöönottoyksikköön myöhempää karkotusta varten

Medvedevin puolustusasianajaja Brynjulf Risner kiistää tiedot siitä, että Medvedeviä oltaisiin karkottamassa Venäjälle, kertoo VG.

”– – sitä on luonnollisesti täysin mahdotonta ajatella, koska hän on hakenut turvapaikkaa ja on hyviä syitä uskoa, että hänen sanomansa on totta.”

Risner lisää, että hänen asiakkaansa ja poliisin välille on syntynyt eripuraa tiukkojen turvatoimien vuoksi.

Maanantaina Gulagu.netille antamassaan haastattelussa Medvedev kertoo olevansa tällä hetkellä säilöönottokeskuksessa, jonne hänet vietiin vastentahtoisesti sunnuntaina.

Medvedevin kertoman mukaan häntä vartioineen ryhmän päällikkö kertoi Medvedevin saaneen luvan lähteä kävelylle, jonka jälkeen hänet vietiin autolla tuntemattomaksi jääneeseen paikkaan. Hänen kertomansa mukaan kävelyn oli määrä tapahtua ”jollakin saarella” ja että hänet vietiin sinne moottoriveneellä.

Medvedev kertoo pitäneensä tilannetta ’erittäin outona’ ja kieltäytyneensä astumasta moottoriveneeseen. Hän kertoo luulleensa, että hänet luovutetaan venäläisille viranomaisille. Medvedev vaati, että hänet viedään takaisin aiempaan majapaikkaansa.

Tämän jälkeen samat vartijat tulivat hänen huoneeseensa ja sanoivat, että hänet on pidätetty maahanmuuttolain nojalla, kertoo Medvedev.

”He pidättivät minut, väänsivät käteni ja panivat käsiraudat. Minulle sanottiin että minut palautettaisiin pidätyskeskukseen myöhempää karkottamista varten.”

Medvedev korosti haastattelussa, että Norjan viranomaiset eivät ole tehneet päätöstä hänen oikeuksiensa ja vapauksiensa rajoittamisesta.

”Minulla on virallinen asiakirja siitä, että olen hakenut turvapaikkaa. Sen mukaan olen vapaa mies. En hyväksynyt vartijoita enkä mitään muutakaan. – – Ilmoitin [vartiointiryhmän johtajalle], etten hyväksy tällaisia ehtoja ja velvoitteita, ne loukkaavat oikeuksiani ja vapauttani – –.”

Haastattelussa Medvedev myös valitti huonosta ruoasta ja tiukoista turvatoimista.

”En saa kävellä ympäriinsä, en saa soittaa puheluita, makuuhuoneeni oven takana on aina vartija, enkä saa edes lukita ovea, kun käyn suihkussa. Vartijat sanovat, että voin mennä parvekkeelle tupakoimaan vain silloin, kun he käskevät minun tehdä niin – –.”