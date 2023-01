Ruotsin poliisi antoi luvan mielenosoituksen järjestämiselle Turkin vastustuksesta huolimatta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi maanantaina, ettei Ruotsin pidä odottaa saavansa Turkin tukea Natoon liittymiselle sen jälkeen, kun Koraani poltettiin Turkin Tukholman-suurlähetystön ulkopuolella.

”Ne, jotka sallivat tällaisen jumalanpilkan suurlähetystömme edessä, eivät voi enää odottaa tukeamme Nato-jäsenyydelleen”, Erdoğan sanoi puheessaan hallituksen kokouksen jälkeen.

Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Lauantaina järjestetyssä mielenosoituksessa islamia vastustava tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Turkin suurlähetystön ulkopuolella. AFP:n mukaan Koraanin poltto seurasi Paludanin lähes tunnin kestänyttä puhetta, jossa hän hyökkäsi islamia ja maahanmuuttoa vastaan ​​Ruotsissa.

Ruotsin poliisi antoi luvan mielenosoituksen järjestämiselle Turkin vastustuksesta huolimatta.

Mielenosoituksen vuoksi Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin tälle viikolle suunniteltu vierailu Turkkiin ei toteudu. Asiasta kertoi aiemmin Turkin puolustusministeri Hulusi Akar.

Toistuvat mielenosoitukset Ruotsissa ovat kiristäneet maiden välejä ja hankaloittaneet Nato-neuvotteluja. Turkki on Unkarin ohella toinen ainoista Naton jäsenmaista, jotka eivät vielä ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan keskusteluyhteys Ruotsin ja Turkin välillä on kuitenkin säilynyt huolimatta viikonlopun mielenosoituksista. Ruotsissa pidetyssä mielenilmauksessa poltettiin Koraani ja Turkissa pidetyssä poltettiin Ruotsin lippu.

”Toistaiseksi kommunikaatioyhteys Tukholman ja Ankaran välillä on säilynyt. Viikonlopunkin aikana yhteyttä on pidetty, ja olen myös itse puhunut tästä [Ruotsin] ulkoministerin Tobias Billströmin kanssa säännöllisesti”, Haavisto sanoi maanantaina saapuessaan EU-maiden ulkoministerikokoukseen Brysselissä.

Ulkoministeri Billströmin mukaan Ruotsin hallitus on tehnyt selväksi, ettei se hyväksy Koraanin polttamista, johon Rasmus Paludan syyllistyi viikonloppuna Tukholmassa. Hallitus on samaan aikaan kuitenkin korostanut, että Ruotsissa on laaja sananvapaus.

Billström sanoi maanantaina ulkoministerikokoukseen tullessaan, että yhteydet Turkkiin jatkuvat diplomaattitasolla. Hänen mukaansa Ruotsi odottaa viime kesänä allekirjoitetun Suomen, Ruotsin ja Turkin välisen yhteisymmärrysasiakirjan etenevän ”häiriöistä” huolimatta.

Uutinen päivittyy.