Viiden hengen ryhmä oli valmistautunut suunnitelmassaan käyttämään väkivaltaa.

Saksassa syyttäjät vaativat tuomiota viidelle ihmiselle, jotka ovat suunnitelleet terveysministerin sieppausta ja Saksan hallituksen kaatamista, kertoo valtakunnansyyttäjä uutistoimisto Reutersin mukaan. Syytetyt neljä miestä ja yksi nainen olivat valmiita tappamaan suunnitelmansa toteuttamiseksi.

Syytetty ryhmä on järjestäytynyt ensimmäisen kerran viime vuoden tammikuussa. Sen tavoitteena on ollut kaataa Saksan laillinen hallitus ja parlamentaarinen demokratia. Tavoitteeseensa ryhmä on aikonut päästä luomalla Saksaan sisällissodan kaltaiset olosuhteet käyttäen väkivaltaa, kertoo syyttäjä.

Kaikki viisi syytettyä on ollut pidätettynä viime vuodesta lähtien, jolloin viranomaiset paljastivat ryhmän suunnitelmat.

Saksalaislehti Bildin mukaan yksi syytetyistä on viime lokakuussa pidätetty 75-vuotias nainen. Ryhmän neljä miestä pidätettiin jo alkuvuodesta 2022.

Lue lisää: Naista epäillään saksalais­ministerin sieppausta suunnitelleen ryhmän johtajaksi

Syyttäjän mukaan ryhmä oli tehnyt valmisteluita suunnitelmansa toteuttamiseen ja muodostanut sotilaallisen ja hallinnollisen siiven ryhmään.

Kolmikohtaisessa suunnitelmassaan ryhmän tarkoitus oli aiheuttaa maanlaajuinen sähkökatko, siepata terveysministeri Karl Lauterbach tappaen mahdollisesti hänen henkivartijat ja lopulta kaataa hallitus ja nimittää uusi johtaja Saksalle.

Joulukuussa Saksassa pidätettiin 25 ihmistä, jotka kuuluivat äärioikeistolaiseen Reichsbürger-liikkeeseen. Myös he olivat suunnitellet vallankaappausta.

Liikkeeseen kuuluvien henkilöiden epäillään tehneen käytännön valmisteluja tunkeutuakseen väkivaltaisesti Saksan parlamenttiin pienen aseistetun ryhmän kanssa kaapatakseen vallan. Syytetyt olivat harjoitelleet myös aseellisesti vallankaappausyritystä varten.