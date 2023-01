WHO: Yli 300 lasta kuollut huono­laatuisten yskän­lääkkeiden takia

Tapauksia on havaittu useista maista. Suurin osa kuolleista on alle viisivuotiaita lapsia.

Yli 300 lasta on hiljattain kuollut huonolaatuisten yskänlääkkeiden takia, kertoi maanantaina tiedotteessaan Maailman terveysjärjestö WHO. Järjestö vaati samalla mailta järeämpiä otteita ongelman ratkaisemiseksi.

Neljän viime kuukauden aikana useista maista on raportoitu WHO:lle tapauksista, joihin liittyy lasten yskänlääkkeitä. Lääkkeiden on todettu tai epäillään olleen huonolaatuisia ja sisältävän suuria määriä dietyleeniglykolia ja etyleeniglykolia, kertoo WHO.

”Nämä epäpuhtaudet ovat myrkyllisiä kemikaaleja, joita käytetään teollisina liuottimina ja jäätymisenestoaineina. Ne voivat olla hengenvaarallisia jopa pieninä määrinä, eikä niitä saisi koskaan olla lääkkeissä”, WHO toteaa tiedotteessaan.

Asiasta on varoitettu ainakin Gambiassa, Indonesiassa ja Uzbekistanissa. WHO kertoi uutistoimisto Reutersille maanantaina, että kyseistä yskänlääkettä saattaa olla myynnissä myös Filippiineillä, Senegalissa, Itä-Timorissa ja Kambodžassa.

Suurin osa kuolleista on alle viisivuotiaita lapsia.

Pilaantuneet lääkkeet voivat aiheuttaa oksentelua, ripulointia ja päänsärkyä. Pahimmassa tapauksessa lääke voi aiheuttaa akuutin munuaisvaurion, joka voi johtaa kuolemaan.

WHO antoi jo 5. lokakuuta maailmanlaajuisen varoituksen neljästä yskänlääkkeestä, joiden epäiltiin aiheuttaneen yli 60 lapsen kuoleman Gambiassa. Indonesia kertoi marraskuun lopulla, että ainakin 195 lapsen kuolema on yhdistetty haitallisia aineita sisältäneisiin lääkkeisiin.

WHO:n varoitukset koskevat intialaisten Marion Biotechin ja Maiden Pharmaceuticalsin valmistamia yskänlääkkeitä. WHO on myös varoittanut indonesialaisista yskänlääkkeistä, joiden valmistajia ovat PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex ja PT AFI Pharma.

Brittilehti The Guardianin mukaan yritykset ovat joko kiistäneet liittyvänsä kuolemantapauksiin tai kieltäytyneet kommentoimasta tässä vaiheessa.

WHO pyytää tiedotteessaan kaikkia YK:n jäsenmaita toimimaan.

”Koska nämä eivät ole yksittäistapauksia, WHO kehottaa useita keskeisiä sidosryhmiä lääketeollisuuden toimitusketjussa ryhtymään välittömiin toimiin”, WHO toteaa.