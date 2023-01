Aktivisti Bruno Pereira ja brittitoimittaja Dom Phillips katosivat kesällä veneellä Jaburu-järvelle. Myöhemmin heidän ruumiinsa löydettiin haudattuina.

Laitonta kalastusta koordinoinut mies tilasi kesäkuussa aktivisti ja alkuperäis­kansojen asiantuntija Bruno Pereiran murhan, kertoi Brasilian poliisi maanantaina. Murhan syynä oli se, että Pereira oli auttanut alkuperäisasukkaita toimimaan laitonta kalastusta ja metsästystä vastaan.

Asiasta uutisoivat useat lehdet, muun muassa The New York Times.

Pereira sekä brittitoimittaja Dom Phillips katosivat 5. kesäkuuta 2022 veneellä Jaburu-järvellä, joka sijaitsee Amazonasin osavaltion pohjoisosassa lähellä Brasilian ja Perun rajaa. Phillips oli tuolloin tekemässä taustatyötä kirjaansa varten.

Myöhemmin heidän ruumiinsa löydettiin haudattuina. Molemmat miehet oli ammuttu.

Murhien tutkimiseen perustettu ryhmä kokoontui viimeisen kerran Brasilian pääkaupungissa Brasíliassa 16. elokuuta.

Brasilian poliisi uskoo, että kolumbialainen Rubén Dario da Silva Villar määräsi alaisensa tappamaan Pereiran, koska tämä oli haitaksi Villarin toiminnalle. Villar on nyt neljäs tapauksesta kiinni otettu mies, ja Brasilian poliisi uskoo, että hän on kaiken takana. Kolme muuta pidätettyä osallistuivat poliisin mukaan Pereiran ja Phillipsin surmaamiseen ja ruumiiden piilottamiseen.

Villaria tullaan todennäköisesti syyttämään murhasta. Myös kolmea muuta miestä syytetään murhasta.

Poliisi etsii vielä viidettä ihmistä, jonka uskotaan välittäneen surmaajille surma-aseet sekä osallistuneen ruumiiden piilottamiseen.

Phillips surmattiin todennäköisesti vain siksi, että hän oli Pereiran seurassa. Miehet olivat matkalla tapaamaan joukkoa alkuperäisasukkaita, jotka vartioivat Vale do Javaria, yhtä Brasilian suurimmista alkuperäisasukkaiden alueista. Asukkaat yrittivät estää laitonta kalastusta ja metsästystä alueella.

57-vuotias Phillips oli asunut yli vuosikymmenen Brasiliassa ja kirjoittanut muun muassa The Guardianiin, The Washington Postiin, The New York Timesiin ja Financial Timesiin. Hän keräsi haastatteluita uutta kirjaansa varten Amazonasissa.

Pereira oli entinen valtion virkamies, jonka tehtävänä oli suojella alkuperäiskansoja. Hän oli ennen kuolemaansa saanut pitkään uhkauksia metsureilta ja kaivostyöläisiltä.

Miesten murhat herättivät laajaa järkytystä ja keskustelua niin Brasiliassa kuin maailmalla, mutta Pereiran tuttu, Valo do Javarissa asuva Beto Marubo kertoi The Guardianille, ettei alueen turvallisuustilanne ole parantunut yhtään.

Brasilian sademetsissä toimii useita rikollisjärjestöjä, joiden toiminta linkittyy Amazonin sademetsien tuhoon. Esimerkiksi maanviljelys ei ole rikollista puuhaa, joten sademetsässä saatetaan ensin polttaa laittomasti metsää, jotta niistä avautuu maanviljelysmaita. Lisäksi laiton metsänhakkuu ja salametsästys ovat yleisiä.

Sitä myötä myös metsien suojelu on hengenvaarallista, kuten Pereiran kuolema osoittaa.