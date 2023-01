Taistelut Ukrainassa ovat kiihtyneet ”koko rintaman pituudelta”, kun Venäjän ja Ukrainan joukot pyrkivät tahoillaan parantelemaan asemiaan, mutta ”mitään äärimmäisen suurta” muutosta ei sodassa ole tapahtunut.

Näin summaa viime päivien yleistä sotatilannetta itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa yhteiskuntatieteilijä John Helin, Helsingin Sanomien Ukraina-studion vakituinen asiantuntijavieras.

Helin arvioi myös tietoja, joiden mukaan Venäjä on saanut mobilisoitua rintamalle valtavan määrän viime syksyn liikekannallepanon myötä koottuja ”mobikkeja”, joiden avulla Ukrainan etenemistä ja mahdollisia läpimurtoyrityksiä pystytään pitämään aisoissa.

”Yksi [ukrainalainen] lähde sanoi karrikoiden näin, että kaikki meni hyvin, kunnes 2 000 mobikkia ilmestyi eteemme. Puhumme merkittävistä [venäläisten] miesmääristä – vaikka he toki ovatkin puutteellisesti varustettuja –, jotka pystyvät hidastamaan ja kuluttamaan Ukrainan vastahyökkäyksiä”, Helin kertoo.

Ruutukaappaus suomalaistaistelijan kuvaamasta videosta.

Ukraina-studiossa näytetään myös lyhyt kooste hätkähdyttävästä ja poikkeuksellisesta videosta, joka ladattiin äskettäin Youtubeen. Noin 28 minuutin videolla näkyy suomalaisen vapaaehtoistaistelijan haavoittuminen jalkaan Ukrainassa käydyn rajun ja kaoottisen taistelun aikana.

HS ei onnistunut tavoittamaan videon julkaissutta suomalaista, jonka ilmoituksen mukaan video kuvattiin viime syyskuun lopulla Petropavlivkan alueella kymmenkunta kilometriä Kupjanskin kaupungista itään. MTV Uutiset on haastatellut videon kuvannutta miestä, joka kertoi, että hän ja kaksi muuta Ukrainassa taistellutta ja ilmeisesti videolla olevaa suomalaista ovat palanneet Suomeen ja ovat hengissä.

Helinin mukaan video on ilmiselvästi aito ja se ”herättää monia ajatuksia, ja moni asia myös hymyilyttää”. Hän viittaa esimerkiksi siihen, että suomalaiset kuuntelevat videolla Kake Randelinin Kielletyt tunteet -kappaletta yhden suomalaistaistelijan Nissanissa, jonka venäläisjoukot myöhemmin tuhosivat.

”Meidän auto on paskana tossa, että ne selkeesti näkee v---u vaunulla siihen. Se on v---u ihan ilmiliekeissä… sinne meni Kake Randelin”, todetaan videolla, joka on katsottavissa kokonaan alla.

Helinin arvion mukaan haavoittunutta auttavat vapaaehtoistaistelijat pysyvät videon antaman vaikutelman mukaan rauhallisina ja ”kaveria ei jätetä”, vaan suomalainen saatetaan evakuointiautoon vaarallisen pihamaiseman läpi.

Haavoittunut sotilas vaikeroi videolla ja viittaa kuolemiseen, mihin häntä auttanut suomalainen toteaa: ”Noh, et sä nyt taida kuolla kummiskaan.”

Ohjelmassa kuullaan myös HS:n Berliinin-kirjeenvaihtajan Hanna Mahlamäen arviot Saksan tuoreesta, kiivasta vastustusta ja puolustusta herättäneestä, päätöksestä lahjoittaa Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainalle.

Lisäksi HS:n ulkomaantoimittaja Ville Similä kertoo Ukrainasta käsin presidenttien Sauli Niinistön ja Volodymyr Zelenskyin tapaamisesta Kiovassa tiistaina.

Similä kertoo esimerkiksi, että toimittajien piti turvallisuussyiden vuoksi odottaa poikkeuksellisesti tunnin ajan ennen kuin he pystyivät julkistamaan Niinistön ja Zelenskyin yhteisen tiedotustilaisuuden sisältöä.

Suomalaistaistelijan videon voi katsoa tästä Youtube-upotuksesta: