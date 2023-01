Ruotsin entinen pääministeri Magdalena Andersson pitää tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi jatkavat Nato-polulla yhdessä.

Tukholma

Nyt on pidettävä pää kylmänä, sanoo Ruotsin entinen pääministeri ja nykyinen oppositiojohtaja Magdalena Andersson HS:n haastattelussa.

Andersson viittaa viimeaikaisiin tapahtumiin Ruotsissa.

Viikonloppuna tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Tukholmassa Turkin suurlähetystön edessä. Alle kaksi viikkoa sitten kurdiaktivistit roikottivat Erdoğan-nukkea Tukholman kaupungintalon edustalla.

Näiden tapausten takia Turkin ja Ruotsin diplomaattiset välit ovat myrskynneet.

Ja maanantaina Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdoğan sanoi, ettei Ruotsin pidä odottaa saavansa Turkin tukea Natoon liittymiselle.

”Ne, jotka sallivat tällaisen jumalanpilkan suurlähetystömme edessä, eivät voi enää odottaa tukeamme Nato-jäsenyydelleen”, Erdoğan sanoi viitaten Koraanin polttoon.

Tiistaina isoksi uutiseksi sekä Suomessa että Ruotsissa nousivat Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kommenteista tehdyt tulkinnat.

Haaviston tulkittiin sanoneen Ylen haastattelussa, että Suomi voisi harkita Nato-hakemuksen kanssa etenemistä ilman Ruotsia. Myöhemmin Haavisto täsmensi, että Suomen kanta ei ole muuttunut: Suomi haluaa yhä Natoon käsi kädessä Ruotsin kanssa.

Magdalena Anderssonin mukaan on tärkeää, että Suomen hallitus alleviivasi jälleen tänään, että Suomi ja Ruotsi kulkevat Nato-prosessissa yhdessä.

”Se on ollut lähtökohta koko ajan, että me todella teemme töitä kulkeaksemme käsi kädessä tässä prosessissa. Me olemme olleet käytännössä päivittäin yhteydessä viime keväästä lähtien, ja on tietysti tärkeää, että hallituksemme jatkavat tätä yhteistyötä”, Andersson sanoo HS:lle puhelinhaastattelussa.

Anderssonin mukaan sekä Suomi että Ruotsi täyttävät Naton vaatimat kriteerit, minkä lisäksi molemmat maat työskentelevät täyttääkseen Suomen, Ruotsin ja Turkin yhdessä allekirjoittaman yhteisymmärrysasiakirjan ehdot.

”Ja siinä asiakirjassa ei ole mitään vaatimuksia, että Ruotsin tai Suomen pitäisi muuttaa esimerkiksi sananvapauteen liittyvää lainsäädäntöä. Meillä on Ruotsissa hyvin vahva lainsäädäntö sen suhteen.”

Ruotsin oikeistohallitus on tuominnut sekä Koraanin polttamisen että Erdoğan-nukkeen liittyvän tapauksen, mutta muistuttanut samalla, että Ruotsissa on sanan- ja mielipiteenvapaus.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kutsui nukketapausta ”Ruotsin Nato-jäsenyyden sabotoinniksi”. Tätä ilmaisua Andersson puolestaan arvostelee.

”Ruotsissa on ryhmiä, jotka eivät haluaisi Ruotsin menevän Natoon. Näitä ryhmiä tällainen puhe sabotoinnista voi inspiroida tekoihin”, Andersson sanoo.

Samalla Andersson kertoo ymmärtävänsä Kristerssonin voimakasta reaktiota, koska nukella viitattiin valtionjohtajan teloitukseen.

”Ruotsissa kaksi johtavaa poliitikkoa on murhattu julkisella paikalla, joten on selvää, että siihen pitää reagoida.”

Tuleeko Turkki päästämään Ruotsia Natoon, jos ainoa, mitä tarvitaan jäsenyyden estämiseksi, on Koraanin polttaminen?

”Mielestäni nyt on tärkeintä, että me kaikki pyrimme pitämään pään kylmänä ja saamme tunnelman vähän rauhoittumaan. Mutta on kuitenkin niin, että sekä Ruotsi että Suomi täyttävät kaikki Nato-jäsenyyteen vaadittavat kriteerit, ja 28 jäsenmaata on jo ratifioinut jäsenyytemme. Nyt me työskentelemme kesällä sovitun yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti, ja nykyinen hallitus jatkaa sitä työtä, jonka me keväällä aloitimme”, Andersson sanoo.

Pekka Haaviston kommentin tulkinnat herättivät Ruotsissa keskustelun tai tietynlaisen pelon siitä, voisiko Suomi mennä Natoon ilman Ruotsia. Miten näet tämän keskustelun?

”Suomen hallitus sanoi, että tämä on yhteinen prosessi, ja niin me olemme katsoneet koko ajan. Hyvä, että Suomen hallitus vahvisti sen. Sitä arvostan Ruotsin oppositiojohtajana. Näen, että linja on hyvä sekä Ruotsille että Suomelle.”

Miten kommentoit Erdoğanin maanantaista lausuntoa, jonka mukaan Ruotsin ei pidä odottaa saavansa Turkin tukea?

”Ei minulla ole lisättävää jo aiemmin sanomaani. Nyt on hyvä, jos on mahdollista ottaa vähän rauhallisemmin.”