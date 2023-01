Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskyin vieraana tiistaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja presidentti Sauli Niinistö ovat keskustelleet Kiovassa Suomen tuesta ja sen jatkamisesta Ukrainalle. Zelenskyi kiitteli Suomea ja suomalaisia tuesta Ukrainan taistelulle sekä ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisesta Suomeen.

Keskusteluissa nousivat myös esiin paljon puhutut Leopard-taistelupanssarivaunut, joita Suomella on. Niinistön mukaan tulevassa avussa on kyse muustakin kuin pelkistä panssarivaunuista ja Suomen tarkka rooli yhteistyön rakentamisessa Leopardien ympärille on vielä auki.

Niinistö muun muassa muistutti Suomella olevan asevelvollisuusjärjestelmän ansiosta paljon osaamista koulutuksessa.

Sauli Niinistö Kiovassa tiistaina.