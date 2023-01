Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kertoi, että presidentit kävivät ”erittäin hedelmälliset, yksityiskohtaiset ja lupaavat neuvottelut” tänään Kiovassa.

Presidentti Sauli Niinistön vierailusta ovat uutisoineet myös ukrainalaiset mediat, muun muassa Ukrinform, Ukrainska Pravda ja The Kyiv Independent.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kertoi Telegram-kanavallaan, että presidentit kävivät ”erittäin hedelmälliset, yksityiskohtaiset ja lupaavat neuvottelut” tänään Kiovassa.

Zelenskyin mukaan neuvotteluissa keskusteltiin puolustusyhteistyöstä, Ukrainan energiateollisuuden suojaamisesta, vuorovaikutuksesta eurooppalaisissa rakenteissa, alueellisen turvallisuuden kysymyksistä, Ukrainan rauhan kaavasta sekä muista kysymyksistä, joista ”maidemme ja koko Euroopan turvallisuus on suoraan riippuvainen”.

Ukrinformin mukaan Zelenskyi kertoi tiedotustilaisuudessa myös keskusteluista erillisen alustan luomisesta Ukrainan vahvistamiseksi panssaroiduilla ajoneuvoilla, mukaan lukien panssarivaunuilla.

Zelenskyi totesi samalla, että Suomi tulee ottamaan siellä ”sopivan paikan”.

Zelenskyi myös korosti, että Ukrainan on rakennettava vakaa armeija, ja tämä vakaus riippuu muiden valtioiden tuesta.

”Ukrainan vakaus on keskeinen edellytys Venäjän kaikkien muiden naapurimaiden ja koko Euroopan turvallisuudelle ja näin ollen myös maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Tästä näkökulmasta me ja kumppanimme hahmotamme tilanteen ja toimimme tältä pohjalta, erityisesti suomalaisten ystäviemme kanssa", Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi kiitti lisäksi Suomen johtoa ja kansaa ”jatkuvasta ja periaatteellisesta” tuesta Ukrainalle.

Niinistö kertoi lehdistötilaisuudessa, että panssarivaunuja koskevassa keskustelussa on kyse suuremmasta ryhmästä, ei vain yksittäisistä valtioista.

”Yhden panssarivaunun ottaminen tänne ja toisen sinne ei riitä. Me keskustelemme mahdollisuudesta luoda tällainen ryhmä – –, me harkitsemme vaihtoehtoja”, Niinistö sanoi ja lisäsi, että Suomi osallistuisi tällaisen ryhmän luomiseen.

Niinistö myös totesi, että Suomen on pysyttävä valppaana ja varovaisena pitkän, Venäjän kanssa jaetun rajan vuoksi.

”Suomella on ainutlaatuinen asema niistä maista, joilla on Leopardeja, koska olemme vain EU:n jäsenmaa, mutta emme Naton jäsen, jolla on teidän [Ukrainan] jälkeen Euroopan pisin raja Venäjän federaation kanssa”, Niinistö sanoi.

Tiedotustilaisuudessa Niinistö puhui myös Suomen vastaanottamista ukrainalaisista pakolaisista.

”Olemme iloisia siitä, että olemme voineet majoittaa Suomeen 50 000 ukrainalaista. Toivotamme heidät tervetulleiksi ja tuemme heitä – –”, Niinistö sanoi.

Zelenskyi vastasi Niinistölle arvostavansa Suomen ”lämmintä suhtautumista kansaamme kohtaan”.

”Tällaisten haasteiden aikana, sodan aikana, tällainen lämmin asenne on todella tärkeää. Tämä on yksi valtiomme haasteista: jotta tämän sodan aikana ihmiset – naiset, lapset, vanhukset – ovat tasa-arvoisia tietyissä valtioissa. Arvostan sitä suuresti, emme unohda sitä", Zelenskyi totesi.

Zelenskyi julkaisi myös Telegram-kanavallaan videon Niinistön vierailusta.

”Toivotan Suomen presidentin Sauli Niinistön tervetulleeksi Ukrainaan. Ukraina arvostaa Suomen ja suomalaisten tukea. Kiitos vierailusta!”, Zelenskyi kirjoitti videon saatetekstissä.