Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kommentoi keskustelua Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä. Hän kannusti ruotsalaisia malttiin ja sisäistämään tilanteen vakavuus.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Tobias Billström ja puolustus­ministeri Pål Jonson pitävät tiistaina ylimääräisen tiedotustilaisuuden, kertoo Ruotsin valtioneuvoston kanslia.

Pääministeri Ulf Kristersson sanoi tiedotustilaisuudessa, että mikään ei ole nyt niin tärkeää Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle kuin se, että Ruotsi pääsee Suomen kanssa Naton jäseneksi. Hän kannusti ruotsalaisia nyt ymmärtämään turvallisuuspoliittisen tilanteen vakavuuden.

”Haluan, että otamme tämän nyt vakavasti. Tilanne on hyvin vakava”, Kristersson sanoi.

Ruotsin pääministerin mukaan on Euroopan turvallisuudelle tärkeää, että Ukraina voittaa sodan. Jos Venäjä voittaisi sodan, Naton ulkopuolella olevat Euroopan maat joutuisivat vaaraan, Kristersson totesi.

Viime aikojen tapahtumia Kristersson kommentoi sanomalla, että Ruotsissa on laaja sananvapaus.

”Ja juuri sitä haluamme Naton jäsenyydellä puolustaa.”

Kristersson myös totesi, että Ruotsin kansan ja valtiopäivien enemmistö haluaa, että Ruotsi menee Suomen kanssa Natoon. Kristerssonin mukaan ”mikään ei ole niin tärkeää, kuin että tämä tavoite saavutetaan niin pian kuin mahdollista”.

Hän nosti esiin Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston tiistaiset kommentit, joiden tulkittiin tarkoittavan, että Suomi olisi valmis harkitsemaan Natoon hakemista ilman Ruotsia.

Kristersson sanoi, että sekä Haavisto että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ovat alleviivanneet, että Suomi menee Ruotsin kanssa käsi kädessä Natoon.

Kristerssonin mukaan Suomi voisi edetä Natoon ilman Ruotsia vain siinä tapauksessa, jos Ruotsi suljettaisiin pysyvästi Naton ulkopuolelle.

Tiedotustilaisuudessa Kristerssonilta kysyttiin, miten Ruotsi aikoo vakuuttaa Turkin niin, että Turkki hyväksyy Ruotsin jäsenyyden.

Kristersson vannoi dialogin nimiin.

”Vain Turkki voi tehdä Turkin päätöksen. On kunnioitettava sitä, että muut maat tekevät omat päätöksensä. Minä kannustan malttiin. Turkilla, Suomella ja Ruotsilla on kolmikantainen sopimus, ja työ sen kanssa etenee hyvin. On selvää, että olemme eri mieltä tietyistä asioista. Me seisomme ruotsalaisen sananvapauden puolesta.”

Ruotsin ja Turkin välit kiristyivät maanantaina, kun Recep Tayyip Erdoğan sanoi, ettei Ruotsin pidä odottaa saavansa Turkin tukea Natoon liittymiselle sen jälkeen, kun Koraani poltettiin Turkin Tukholman-suurlähetystön ulkopuolella.

Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston Nato-kommentit nousivat isoksi uutiseksi Ruotsissa.

Haavisto sanoi, että Nato-prosessin samantahtisuus on ”molempien maiden turvallisuutta ajatellen ehdottomasti ykkösvaihtoehto”. Haavisto kuitenkin lisäsi, että samalla täytyy arvioida, onko tapahtunut jotain sellaista, joka pidemmällä aikaväillä estäisi Ruotsin Nato-hakemuksen etenemisen.

Lausunto tulkittiin niin, että Suomi voisi harkita Nato-hakemuksen etenemistä ilman Ruotsia.

Haaviston lausunto nousi isoksi uutiseksi Ruotsissa. Muun muassa Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet reagoivat nopeasti Haaviston sanoihin. Molemmat lehdet lainasivat Haaviston Ylelle antamaa haastattelua.

HS:n haastattelussa Haavisto täsmensi kommenttejaan.

”Ehkä itsekin olin vähän epätarkka siinä aamulla. Tämä kokonaisuus on edelleen tietysti täysin sama. On haettu yhtä aikaa Ruotsin kanssa ja pyritään siihen, että meidän prosessimme menevät samantahtisesti”, Haavisto sanoi HS:lle.