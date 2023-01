Liittokansleri Scholzin odotetaan kertovan asiasta virallisesti keskiviikkona.

Saksalaisen Der Spiegel -lehden mukaan maan liittokansleri Olaf Scholz on hyväksynyt Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisen Ukrainaan ja antaa myös muille maille luvan Leopardien toimittamiseen. Scholzin odotetaan kertovan asiasta keskiviikkona.

Muut maat tarvitsevat kauppaehtojen mukaan luvan Saksalta, jos ne jälleenvievät ostamiaan saksalaisvaunuja kolmansiin maihin kuten Ukrainaan.

"Päätös on tehty: Saksa toimittaa Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan", lehti kirjoittaa.

Myös uutistoimisto Reutersin lähde vahvisti Spiegelin tiedot.

Spiegelin tietojen mukaan Saksa on lähettämässä Ukrainaan Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunuja. Suomellakin on käytössä sama moderni malli Leopardista. Spiegelin mukaan kyse olisi aluksi ainakin yhdestä komppaniasta eli reilusta kymmenestä panssarivaunusta.

Uutiskanava ABC:n mukaan 12 maata olisi luvannut Ukrainalle yhteensä 100 Leopardia Ukrainan avustuskokouksessa Saksan Ramsteinissa viime viikolla. Yksin Puola on pyytänyt Saksalta vientilupaa 14 Leopardille.

Liittokansleri Scholz on pitkään vastustanut taistelupanssarivaunujen lähettämistä, koska on pelännyt Ukrainan sodan laajenemista. Scholz on toivonut, että erityisesti Yhdysvallat olisi mukana hankkeessa taistelupanssarivaunujen saamiseksi ukrainalaisille.

Umpisolmu saatiin ilmeisesti aukeamaan, kun uutistoimisto Reutersin ja sanomalehti The Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallatkin olisi lähettämässä nyt Ukrainaan omia, Abrams M1 -taistelupanssarivaunuja. Politico-lehden mukaan kyse olisi 30 Abramsista. Yhdysvallat saattaa kertoa asiasta keskiviikkona.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on todennut, että Suomi on mukana tavalla tai toisella, mikäli päätös Leopardien lähettämisestä Ukrainaan tehdään.

”Jos Leopardeista tehdään päätös, olemme mukana. Emme ole päättäneet vielä, miten”, Haavisto sanoi perjantaina.

Leopard 2:ta pidetään yhtenä maailman parhaista taistelupanssarivaunuista. Läntisistä malleista kilpailijoita ovat lähinnä amerikkalainen Abrams ja brittien Challenger.

”Äärimmäisen käyttövarma ja luotettava”, luonnehtii Leopardia harjoitusta johtava kapteeni Antti Heiskanen Panssariprikaatista.

Panssarijoukkojen everstiluutnantti evp Olli Dahl arvioi aiemmin HS:lle, että Leopardilla olisi merkitystä Ukrainan sodassa. Sillä olisi sekä pelotevaikutusta että tarvittavaa suorituskykyä.

Dahlin mukaan 30–40 Leopardin ympärille muodostettu pataljoona olisi pienin taktinen yksikkö, joka Ukrainaan kannattaisi rakentaa. 80–100 taistelupanssarivaunun prikaati olisi jo ”melkoinen suorituskyky”.