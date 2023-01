Mediatietojen mukaan Ukraina on viimeinkin saamassa pitkään pyytämiään taistelupanssarivaunuja lännestä. Saksan kerrotaan olevan suostumassa Leopardien ja Yhdysvaltojen Abramsien lähettämiseen.

Yhdysvallat on viimeistelemässä päätöstä, jonka myötä se lähettäisi noin 30 Abrams-taistelupanssarivaunua Ukrainaan, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin hallinto saattaa kertoa päätöksestään jo tällä viikolla. Asiasta kertoo uutiskanavalle kaksi virkamieslähdettä. Jo tiistaina kerrottiin, että Yhdysvaltojen odotetaan myöntyvän pyyntöön panssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan. Maassa on aiemmin suhtauduttu hankkeeseen torjuvasti.

Yhdysvallat lähettäisi Ukrainaan myös pienen määrän erikoispanssarivaunuja, joita voidaan käyttää tavallisten panssarivaunujen korjaamiseen ja hinaamiseen taistelukentällä, kertoo CNN.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan panssarivaunujen toimituksen aikataulu ei ole vielä tiedossa. He muistuttavat myös, että joukkojen koulutus niiden käyttöön kestää yleensä kuukausia.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin lähteen mukaan Abrams-panssarivaunut tuskin ehtisivät kevääksi, vaan niiden toimittamisessa kestäisi vähintään kuukausia. Lehden tietojen mukaan panssarivaunut eivät tulisi Yhdysvaltain varastoista, vaan ne tilattaisiin.

Lehden mukaan toimitusajan epävarmuus kertoo mahdollisesti siitä, että suostumisella on tarkoitus lähinnä mahdollistaa Saksan lupa Leopardien lähettämiselle. Saksa kertoi aiemmin antavansa taistelupanssarivaunujaan Ukrainalle vain, jos Yhdysvallatkin tekee niin.

Saksalaislehti Der Spiegel kertoi tiistaina, että maan liittokansleri Olaf Scholz on hyväksynyt Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisen Ukrainaan ja antaa myös muille maille luvan Leopardien toimittamiseen. Spiegelin tietojen mukaan kyse on 14 kappaleesta Leopard 2A6 -panssarivaunuja.

Uutiskanava ABC:n mukaan 12 maata olisi luvannut Ukrainalle yhteensä 100 Leopardia Ukrainan avustuskokouksessa Saksan Ramsteinissa viime viikolla. Yksin Puola on pyytänyt Saksalta vientilupaa 14 Leopardille.

Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov kommentoi Yhdysvaltojen mahdollista päätöstä sanomalla, että panssarivaunujen toimittaminen kielisi siitä, että Yhdysvallat yrittää tarkoituksella aiheuttaa Venäjälle strategisia tappioita.

”Jos Yhdysvallat toimittaa panssarivaunuja, niin tällaisen askeleen perusteleminen argumenteilla ’puolustusaseista’ ei varmasti toimi. Tämä olisi jälleen yksi räikeä provokaatio Venäjän federaatiota vastaan”, Antonov sanoi Telegramissa keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvaltojen ja länsimaiden virkamiehet haluavat, että Ukraina muuttaa sodankäyntiään ja vaihtaa painopisteen Bahmutin verisistä taisteluista uuteen vastahyökkäykseen etelämpänä, kertoo CNN.

Uutissivustolle puhuneet Yhdysvaltojen ja Ukrainan virkamieslähteet sanovat, että Ukrainan tulisi keskittyä hyödyntämään sen länsimailta saamaa valtavaa aseapua uusiin operaatioihin maan eteläosissa.

Sodan keskipiste on ollut pitkään Bahmutissa, jossa on käyty rajuja taisteluja. Yhdysvaltojen virkamiesten mukaan edessä on luultavasti kovien taistelujen kevät, ja Ukrainan olisi järkevää minimoida tappionsa Bahmutissa, jolla ei ole juurikaan strategista merkitystä maalle. Bahmutiin panostamisen sijaan Ukrainan kannattaisi yhdysvaltalaisten virkamiesten mukaan keskittyä mekanisoituun sodankäyntiin, jossa toteutetaan nopeita ja odottamattomia liikkeitä Venäjää vastaan.

Ukrainassa viime viikolla vierailleet Bidenin hallinnon virkamiehet veivät eteenpäin tätä viestiä, kertoo CNN. Presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi viime viikolla Kiovassa Yhdysvaltojen apulais­turvallisuus­neuvon­antajan Jon Finerin, apulaisulkoministeri Wendy Shermanin ja puolustusministeriön alivaltiosihteerin Colin Kahlin.

CNN:lle puhuneiden lähteiden mukaan länsimaiden Ukrainalle lahjoittama sotakalusto on tarkoitettu nimenomaan auttamaan maata tekemään muutos sodankäynnissään.

Presidentti Zelenskyin mielipide asiaan ei ole tiedossa. Zelenskyin ajatuksia tuntevat lähteet kertovat, että presidentti vastustelee Bahmutin luovuttamista, sillä sen säilyttäminen voisi auttaa hänen näkemyksensä mukaan Ukrainaa valtaamaan takaisin koko Donbasin.