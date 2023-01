Rasmus Paludanin mielenosoitusmaksun maksanut ruotsalaistoimittaja on tehnyt yhteistyötä Venäjän valtion omistaman Ruptly-kanavan kanssa. Toimittaja sanoo yhteistyön loppuneen vuonna 2014.

Tukholma

Ruotsissa Koraanin polttanut tanskalais-ruotsalainen poliitikko Rasmus Paludan sai mielenilmaukseensa apua ruotsalaiselta toimittajalta Chang Frickiltä, joka on tehnyt yhteistyötä myös venäläisen propagandakanava RT:n tytäryhtiön kanssa.

Paludan kertoi tiistaina ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle, että Koraanin polttaminen Ruotsissa ei ollut hänen ideansa. Hän väittää, että ehdotus Ruotsiin matkustamisesta ja muslimien pyhän kirjan polttamisesta tuli Frickiltä ja toimittajalta, joka työskentelee äärioikeistolaisessa Exakt24-mediassa.

”Joltain heistä”, Paludan sanoi DN:lle.

”Se oli heidän ideansa polttaa Koraani Turkin lähetystön edustalla.”

Paludanin mukaan hän sai myös Frickiltä apua maksussa, joka vaadittiin mielenosoituksen lupahakemuksen käsittelyyn poliisissa. Frick vahvisti Dagens Nyheterille maksaneensa kyseisen maksun.

Frick sanoo kuitenkin iltapäivälehti Expressenille, ettei tiennyt etukäteen, että Paludan aikoisi polttaa Koraanin. Frickin mukaan hän yritti ”vihjata”, että Paludan voisi Koraanin polttamisen sijaan tehdä jotain muuta.

”En henkilökohtaisesti rohkaisisi ketään polttamaan uskonnollisia kirjoituksia tai tekisi sitä itse”, Frick sanoi Expressenille.

Hänen mukaansa hän halusi antaa tukensa ”Turkkia vastaan, ei muslimeiden ärsyttämiseksi”.

Islamia vastustava Paludan on tunnettu juuri Koraanien polttamisesta.

Lue lisää: Koraanin polttanut sai idean ruotsi­demokraattien viestintä­kanavalta – puolue kiistää yhteyden

Chang Frick, 39, on verkkojulkaisu Nyheter Idagin päätoimittaja. Lisäksi hän työskentelee ruotsidemokraattien verkkokanavan Riksin juontajana.

Ruotsidemokraatit on sanonut, että puolueella ei ole mitään tekemistä Paludanin mielenosoituksen kanssa. Ruotsidemokraatit on hallituksen suurin tukipuolue, ja puolueen linkit Frickiin ovat nyt aiheuttaneet kitkaa hallituksessa, kertovat DN:n lähteet.

Frick on myös työskennellyt venäläisen propagandakanava Russia Todayn tytäryhtiölle vapaana toimittajana. Frick kertoo oman lehtensä sivuilla vuonna 2014 julkaistussa tekstissä seuraavasti:

”Olen myös RT:n tytäryhtiö Ruptlyn stringeri (freelancer, jolla on toistuvia tehtäviä). Me myös ostamme heiltä videoklippejä. Voisi sanoa, että me teemme vähän yhteistyötä.”

Frick on korostanut, että hän ei ole työskennellyt RT:n palveluksessa, vaan myynyt medialle videoita vapaana toimittajana, niin kuin hän on myynyt ruotsalaisillekin medioille.

Latviasta käsin toimiva venäläinen itsenäinen media The Insider julkaisi tiistai-iltana Frickin haastattelun.

Siinä Frick vahvistaa maksaneensa Paludanin mielenosoitusmaksun.

The Insider kertoo, että Frick on aikoinaan tehnyt Moskovaan useita matkoja, ja hän on ollut venäläisen propagandamedian ohjelmissa mukana. Frick kiistää työskennelleensä Moskovan ohjauksessa.

Haastattelussa Frick kertoo, ettei ole työskennellyt RT-kanavan kanssa sitten vuoden 2014, eikä ole tukenut Venäjän toimintaa vuoden 2014 jälkeen. Hän kertoo nyt auttavansa ukrainalaisia pakolaisia, työskentelevänsä ukrainalaisten kanssa ja keräävänsä heille rahaa.

Frick on kiistänyt Venäjä-yhteyksiään myös aiemmin. Hän esiintyi vuonna 2019 The New York Timesin artikkelissa, jossa hän kertoi venäläisestä tyttöystävästään ja siitä, että häntä on haukuttu Ruotsissa Venäjän vakoojaksi.

”Tässä on oikea pomoni. Se on Putin”, hän vitsaili lehden mukaan.

Jutussa Frick kertoo kirjoittavansa toimittajana ”maahanmuuttajien aiheuttamista ongelmista”. Hän sanoi, ettei ota käskyjä vastaan ruotsidemokraateilta eikä Kremlistä, vaikka hänen raportointinsa olisikin näiden tahojen mieleen.

Jutun julkaisun jälkeen Frick syytti Twitterissä The New York Timesia vääristelystä. Tviitissään Frick sanoo, ettei ole koskaan työskennellyt RT:n palveluksessa, kuten lehti väitti, vaan RT on ollut Frickin asiakas.

Frick kommentoi Koraanin polttoa myös Ruotsin SVT:n uutisissa tiistai-iltana. Hän ei usko, että hän on osaltaan pilannut Ruotsin Nato-mahdollisuuksia.

”Jos minä tuhoan hakemuksen maksamalla 320 kruunun hallinnointimaksun, sitten hakemus on kyllä seissyt todella huteralla pohjalla”, hän sanoi.

Frick ei vastannut HS:n haastattelupyyntöön.