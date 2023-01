Joe Bidenillä on hämmentävä suhde yhteen autoon, jonka tallista paljastui kiusallinen löytö

Joe Bidenin ilot ja surut ovat kiteytyneet periamerikkalaisen Chevroletin ympärille. Automerkin, jolla hän ei saa edes ajaa yleisillä teillä.

Joe Biden rakastamansa auton kyydissä vuonna 2020. Alla on Chevrolet Corvette Stingray.

Tyhjyys. Joe Biden ei pystynyt puhumaan, ei ajattelemaan, ei tuntemaan. Yhdysvaltain tuleva presidentti oli saanut kuulla, että hänen vaimonsa ja tyttärensä olivat kuolleet autokolarissa. Oli joulu 1972.

Biden oli nousemassa ensi kertaa senaattoriksi.

”Tunsin vain tyhjyyden ytimen kasvavan sisälläni, aivan kuin minut olisi imaistu mustaan aukkoon”, Biden kertaa tuntojaan vuonna 2007 julkaistussa muistelmateoksessa.

Puoliso Neilia Hunter Bidenin ohjaama farmariauto tiettävästi lipui vahingossa stop-merkin takaa raskaan ajoneuvon eteen. Perheen kaksi poikaa selvisivät kolarista.

Turman tarkka syy jäi epäselväksi.

Turma-auto oli periamerikkalainen Chevrolet. ”Chevy” kytkeytyi maailman vaikutusvaltaisimman miehen kohtaloon noin 50 vuotta sitten, ja niin myös tänä päivänä.

Vaimon ja tyttären vienyttä turmaa voi olla tyylitöntä verrata Bidenin myöhempiin koettelemuksiin, mutta Yhdysvalloissa presidentin kohtalonyhteys yhteen automerkkiin on jo käsite.

Neilia Hunter Bidenin ohjaaman auton jäännökset kuvattuna kolarin jälkeen 19. joulukuuta 1972.

Tämän vuoden alussa Biden joutui nolon kohun keskelle, kun salaiseksi luokiteltuja papereita löytyi muun muassa hänen yksityisasunnostaan Wilmingtonista Delawaren osavaltiosta. Turvaluokitellut paperit ovat ilmeisesti Bidenin senaattori- ja varapresidenttiajoilta. Tiedotusvälineet saivat vihiä, että Wilmingtonissa paperit lojuivat autotallissa.

Fox Newsin toimittaja tiesi kertoa, mitä muuta tallissa on: Chervolet Corvette Stingray vuosimallia 1967.

Hän kysyi tiedotustilaisuudessa, mitä presidentti oikein ajatteli, kun jätti paperit vanhan auton viereen.

”Minun Corvetteni on lukitussa autotallissa, okei? Se ei tarkoita, että ne [paperit] olisivat keskellä katua”, Biden vastasi Time-lehden mukaan.

Internet räjähti täyteen automeemejä.

Corvette ei kuitenkaan ole mikä tahansa auto. Se on ainoa auto, jota Bidenin kerrotaan rakastavan.

Joe Biden ja hänen ensimmäinen vaimonsa Neilia Hunter Biden leikkaamassa tulevan senaattorin 30-vuotiskakkua vain kuukausi ennen kohtalokasta kolaria.

Biden on rakentanut itsestään kuvaa automiehenä, mikä vetoaa amerikkalaisiin äänestäjiin ja autoteollisuuteen.

Suhde Chevroleteihin ei ole hatusta vedetty, se ulottuu jo lapsuuteen.

Presidentin isä Joseph Biden Sr. oli alalta toiselle vaihtanut puuhamies, joka päätyi lopulta automyyjäksi Wilmingtoniin. Epävarmasta taloudesta ja runsaasta juomisesta huolimatta hän piti perheen leivässä ja pysyi kaidalla polulla. Näin kerrotaan The New York Timesin henkilökuvassa.

Pojalleen hän järjesti lainaan hienoja avoautoja, joita tuleva presidentti esitteli polleana opiskelukavereilleen.

Kun poika meni naimisiin Neilia Hunterin kanssa vuonna 1966, isä hankki häälahjaksi seuraavan vuoden mallia edustavan vihreän Chevrolet Corveten.

Siinä on noin viisilitrainen V8-kone, joka 350 hevosvoiman ryydittämänä kiihtyy nollasta sataan alle viiden sekunnin. Juuri tätä autoa presidentti säilöö lukitussa tallissaan.

Joe Bidenin isä lopetti autoalalla vuonna 1972 ja siirtyi kiinteistökauppiaaksi. Syynä oli pojan nousu senaattoriksi 29-vuotiaana.

"Hän ei halunnut, että yhdysvaltalaisella senaattorilla on käytettyjä autoja myyvä isä”, Bidenin pikkusisko Valerie Ovens sanoi The New York Timesin mukaan.

Tuo vuosi 1972 päättyi surullisesti Neilian käyttämän toisen Chevroletin murskaantumiseen.

Biden toi Corvettensa vaalitapahtumaan Michiganiin vuoden 2020 presidentinvaalien alla.

Bidenilla on tätä nykyä pieni arvoautokokoelma, johon kuuluu Corveten lisäksi ainakin Mercedes-Benz 190SL ja Plymouth Cranbrook.

Toisaalta Bidenilla on ongelma: Hän ei saa ajaa julkisilla teillä.

Syynä ovat Yhdysvaltain presidentin ja varapresidentin tiukat turvajärjestelyt. Presidenttiä kuljetetaan maanteitse sangen erikoisella autolla.

Se on The Beast, Cadillacin limusiini, joka kestää luodit ja räjähdykset. Presidenttiä suojeleva salainen palvelu rahtaa autoa ympäri maailmaa, mikä on melkoinen logistinen operaatio.

Joe Biden astui ulos erikoisautostaan Westminster Abbeyn eteen Lontoossa, kun hän osallistui kuningatar Elisabeth II:n hautajaisiin viime vuonna.

Salainen palvelu on tehnyt ainakin yhden poikkeuksen.

Kun Biden oli varapresidenttinä vuonna 2016, hän sai osallistua tv-kasvo Jay Lenon auto-ohjelmaan. Biden vei juontajan ajelulle klassisella Corvetellaan.

”Tuntuu hyvältä, olen aina pitänyt ajamisesta. Tätä ei pitäisi sanoa tv:ssä, mutta pidän vauhdista”, Biden kommentoi ajaessaan.

Ohjelmassa hän kertoi, että Corvetten moottori on rakennettu uusiksi. Uusintatyö oli Bidenin poikien Hunterin ja Beaun joululahja isälleen. Beau kuoli syöpään vuonna 2015.

Seuraavan kerran auto putkahti esiin vuoden 2020 vaalikampanjassa.

Kampanjavideolla Biden ajaa autoa, ylistää sitä ja kuvailee, kuinka kuljettajan paikalla ”on täydellinen kontrolli”.

Lopussa hän pohtii lyhyesti autoilun sähköistä tulevaisuutta, ennen kuin katsojaa kannustetaan avaamaan rahapussin nyörit kampanjan tukemiseen.

Auto on taas tapetilla, kun sen vierestä löytyi salaisia papereita.

Tilanne on Bidenille kiusallinen, koska hän kritisoi edeltäjäänsä Donald Trumpia salaisten papereiden huolimattomasta käsittelystä.

Valkoisen talon mukaan Bidenin paperit ovat päätyneet tahattomasti väärään paikkaan. Asiaa tutkii nyt erikoissyyttäjä.

Bidenillä on uskottavuus pelissä, eivätkä verkon autovitsit sitä yhtään paranna.

Viimeksi presidentti on päässyt rauhassa nauttimaan autoista syyskuussa Detroitin automessuilla. Sieltä hän tietenkin löysi Corveten.

Biden kuvattiin istumassa 670 hevosvoimalla pumpatun Corvette Z06:n kyydissä. Lisäksi hän sai ajaa kävelyvauhdilla uutta Cadillac Lyriq -sähkömaasturia.

”Se on kaunis auto”, hän kommentoi sähköautoa uutistoimisto AP:n mukaan.

”Mutta minä rakastan Corvettea.”

Biden istahti uuden Corvette Z06-urheiluauton kyytiin Detroitin autonäyttelyssä viime syyskuussa.

