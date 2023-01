Päätös taistelupanssarien lähettämisestä Ukrainaan oli vaikea Saksalle, mutta myös Yhdysvalloille.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti keskiviikkona 31 Abrams M1 -panssarivaunun lähettämisestä Ukrainaan. Niiden yhteisarvo on uutistoimisto Bloombergin mukaan 400 miljoonaa dollaria.

Biden painotti, että panssarivaunuilla on tarkoitus auttaa Ukrainaa puolustamaan alueellista koskemattomuuttaan, eikä niitä ole tarkoitettu hyökkäysuhaksi Venäjää vastaan.

”Venäjälle ei ole hyökkäysuhkaa. Jos venäläisjoukot palaavat Venäjälle, jonne he kuuluvat, tämä sota olisi ohi tänään”, Biden sanoi keskiviikkona.

Keskiviikon ilmoitusta edelsivät viikkoja kestäneet tiiviit neuvottelut Yhdysvaltain ja useiden Euroopan maiden välillä. Merkittävimmät niistä käytiin Saksan kanssa. Asiasta kertovat muun muassa The New York Times ja uutistoimisto Reuters.

NY Times kirjoittaa, että Bidenin päätös lähettää taistelupanssarivaunuja Ukrainaan avasi osaltaan raskaiden aseiden viennin Euroopasta. Lisäksi se toi Yhdysvaltoja ja sen Nato-liittolaisia lähemmäs suoraa konfliktia Venäjän kanssa.

Bidenin imoitusta Abramsien toimittamisesta on pidetty laajalti Saksan liittokansleri Olaf Scholzin voittona. Scholz ei nimittäin halunnut lähettää Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan ilman Yhdysvaltain lupausta vastaavankaltaisesta avusta.

Pentagon on todennut, etteivät Abramsit ole paras vaihtoehto Ukrainaan lähetettäviksi. Abrams M1 -vaunut ovat kalliita, niitä on vaikea käyttää ja niiden ylläpito on hankalaa, listaa Reuters. Yksi Abrams koulutuksineen ja ylläpitoineen maksaa yli 10 miljoonaa dollaria.

Suomalaisasiantuntijan mukaan erilainen kalusto verrattuna eurooppalaisvaunuihin johtaakin huolto-ongelmaan.

Yhdysvaltain hallinnon virkamiehet arvioivat, että presidentti Biden kallistui kuitenkin lopulta Abramseihin säilyttääkseen Ukrainan länsiliittolaisten yhtenäisyyden. Liittolaisten jakautuminen eri leireihin saattaisi Yhdysvaltain hallinnon mukaan johtaa tilanteeseen, jota Kreml voisi hyödyntää omiin tarkoituksiinsa.

Siitä lähtien, kun Venäjä aloitti laittoman hyökkäyssodan viime helmikuun lopulla, presidentti Biden ja Yhdysvaltain eurooppalaiset liittolaiset ovat pyrkineet pitämään yllä mielikuvaa yhtenäisestä, harmonisesta rintamasta, joka pysyy Ukrainan rinnalla satunnaisista erimielisyyksistä huolimatta.

Ukrainan läntiset liittolaiset ovat pitäneet sodan aikana annettua mittavaa, miljardien eurojen aseapua Ukrainalle tähän asti konkreettisena merkkinä siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole onnistunut jakamaan länttä yrityksistään huolimatta. Liittolaisten välit rakoilivat ensi kertaa vasta, kun Saksa vaati Yhdysvaltoja ilmoittamaan ensin omien vaunujensa lähettämisestä.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on kertonut kevään massiivisesta vastahyökkäyksestä, jonka yhteydessä Ukraina suunnittelee Venäjän valloittamien alueiden palauttamista itselleen. Siihen Ukraina tarvitsee länsiliittolaisiltaan mittavaa aseellista apua.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin matkusti Berliiniin viime viikon keskiviikkona puhuakseen Saksan uuden puolustusministerin Boris Pistoriuksen kanssa Leopard 2-taistelupanssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan.

Kun Austin saapui Berliiniin, saksalaisviranomaiset kertoivat Reutersin toimittajille, että Saksa aikoo sallia taistelupanssarivaunujensa lähettämisen Ukrainaan vain, jos Yhdysvallat suostuu lähettämään omia vastaavia vaunujaan.

Saksan liittokansleri Scholz oli korostanut samaa asiaa moneen otteeseen suljettujen ovien takana käydyissä keskustelussa. Presidentti Bidenin hallintoviranomaiset kertoivat Reutersin mukaan, että presidentti oli käynyt asiasta myös useita puhelinkeskusteluita Scholzin kanssa.

Tiedotusvälineissä uutisoitiin Yhdysvaltojen ja Saksan välisistä erimielisyyksistä. Se sai Washingtonin viranomaiset valppaiksi, sillä he olivat uskoneet tehneensä selväksi vastustuksensa Abramsien toimittamisesta Ukrainaan.

”Uutisotsikoissa ei kerrota, olemmeko päässeet sopimukseen Saksan kanssa panssarivaunuista vai emme. Sen sijaan niissä lukee, että Yhdysvallat on antanut viisi miljardia dollaria turvallisuusapua Ukrainalle viimeksi kuluneen kuukauden aikana”, eräs korkea hallinnon virkamies sanoi Reutersille.

Yhdysvallat on kommentoinut julkisesti, että Leopardien lähettäminen Ukrainaan oli Berliinin ”suvereeni päätös”, ja riippumaton Yhdysvalloista.

Austinin vierailun aikana kulisseissa Washington vetosi, että Saksa lopettaisi julkisesti yhdistämästä Leopard 2 -panssarivaunujen toimittamisen ja Bidenin hallinnon toisiinsa.

Tämä näyttää tehonneen.

Saksa puolustusministeri Pistorius kertoi nimittäin viime viikon torstaina antamassa televisiohaastattelussa, ettei hän tiennyt vaatimuksesta, jonka mukaan Ukrainalle toimitetaan yhdysvaltalaisia ​​ja saksalaisia ​​panssarivaunuja samanaikaisesti.

Viime perjantaina Saksan hallituksen tiedottaja kertoi, että Leopard-panssarivaunujen toimittamista Ukrainaan ei ollut edes missään vaiheessa sidottu siihen, että Yhdysvallat päätyisi samaan ratkaisuun.

Asia sai kuitenkin yllättävän päätöksen keskiviikkona, kun Biden ilmoitti Abramsien lähettämisestä.

Saksa aikoo toimittaa Ukrainalle 14 Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunua maan armeijan, Bundeswehrin, varastoista. Yhdysvaltain toimittamia 31 Abrams-taistelupanssarivaunuja taas ei oteta armeijan varastoista, joten ne eivät saavu Ukrainaan vielä lähikuukausien aikana.

Panssarivaunujen toimittamisen epävarmasta aikataulusta huolimatta Ukraina on suhtautunut uutisiin myönteisesti.

”Se on tärkeä askel tiellä voittoon”, Ukrainan presidentti Zelenskyi kirjoitti keskiviikkona Twitterissä.