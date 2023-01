Rasmus Paludania rahoittanut ruotsalaistoimittaja on tehnyt yhteistyötä venäläisen propagandakanavan kanssa ja työskentelee nyt ruotsidemokraattien netti-tv-kanavalla. Kanava ei pidä Venäjä-yhteyksiä vakavina.

Tukholma

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kommentoi Ruotsissa poltettuun Koraaniin liittyvää keskustelua.

Koraanin lauantaina polttanut tanskalais-ruotsalainen poliitikko Rasmus Paludan sai tempaukseensa apua ruotsalaistoimittaja Chang Frickiltä, joka toimii juontajana ja kommentaattorina ruotsidemokraattien Riks-kanavalla.

Frick on aiemmin tehnyt yhteistyötä venäläisen propagandakanava RT:n tytäryhtiön kanssa, mutta kertonut yhteistyön päättyneen vuonna 2014.

Lue lisää: Koraanin polttajaa avustanut juontaja teki aiemmin yhteistyötä venäläisen propagandakanavan kanssa

Ruotsidemokraatit on Ruotsin oikeistopuolueiden muodostaman hallituskoalition suurin puolue. Puolue ei ole hallituksessa, mutta hallitus tarvitsee ruotsidemokraattien tuen pysyäkseen vallassa.

Ruotsin radion tietojen mukaan useat puolueet ovat nyt vaatineet ruotsidemokraatteja irtisanoutumaan Fricksin toiminnasta Koraanin polttoon liittyen.

Puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoo uutistoimisto TT:lle, että puolueen ei ole tarpeen irtisanoutua Chang Frickistä, koska hänellä ei ole puolueen kanssa mitään tekemistä.

”Hän oli puolueemme jäsen joskus kymmenen vuotta sitten. Sen jälkeen hän on ollut toisen puolueen jäsen. Minun kuvani Chang Frickistä on, että hän on ensi kädessä keskustelija ja provokaattori sekä yleinen ajattelija”, Åkesson sanoo.

Koraanien polttamiseen Åkesson ei kannusta.

”Minusta on anti-intellektuellia ja typerää polttaa kirjoja, en koskaan polttaisi kirjoja tai kannustaisi ketään polttamaan kirjoja. Mutta meillä on Ruotsissa sananvapaus, ja silloin on myös vapaus olla anti-intellektuelli ja typerä”, Åkesson sanoi.

Åkesson kieltäytyi HS:n haastattelusta aikapulaan vedoten.

Ruotsidemokraattien omistama netti-tv-kanava Riks puolestaan ei näe mitään ongelmaa siinä, että Chang Frick on maksanut Paludanin mielenosoitusmaksun tai työskennellyt venäläiskanavalle.

”Me palkkaamme ihmisiä ohjelmiimme konsulttiperiaatteella, ja hän on sellainen. Otan vastuun siitä, mitä sanotaan ja tehdään ohjelmissamme. Me emme puutu siihen, mitä ihmiset tekevät vapaa-ajallaan. Hän on konsultti, eikä hänellä ole työsopimusta kanssamme”, sanoi Riksin edustaja Dick Erixon ruotsalaislehti Dagens Nyheterille (DN).

DN kysyi Erixonilta kommenttia myös Fricksin taustaan venäläisen propagandakanava RT:n palveluksessa.

”Olen itsekin ollut freelancer. Sitä ottaa vastaan erilaisia tehtäviä, ja journalismialalla ei ole niin helppoa löytää töitä. Sitä tekee monenlaisia eri asioita. Chang Frick teki jotain heille, ja siitä on pitkä aika. Kehitys Venäjällä on sittemmin muuttunut huonompaan suuntaan. Minun mielestäni ei ole syytä panna suukapulaa ihmisille, jotka tekevät eri töitä sillä tavalla.”

Chang Frick on kertonut, että RT on ollut yksi hänen asiakkaistaan muiden joukossa.

Hän oli mukana myös hiljattain kuvatussa Ruotsin yleisradion SVT:n paneeliohjelmassa Invandrare för svenska, jota ei ole vielä esitetty. SVT ei kommentoi Frickin osallisuutta Koraanin polttamiseen, mutta yhtiö kertoo seuraavansa tilanteen kehittymistä.

SVT:n ohjelmapäällikkö Ebba Adielsson sanoi DN:lle, että Frick on mukana sarjan yhdessä jaksossa. Adielssonin mukaan Frick ei ole SVT:n tietojen mukaan tehnyt mitään laitonta.

Koraanin polttaminen on synnyttänyt Ruotsia vastustavia mielenosoituksia muslimimaissa kuten Turkissa, Afganistanissa ja Pakistanissa. Egyptissä sijaitseva sunnimuslimien Al-Azharin yliopisto on kehottanut boikotoimaan ruotsalaisia tuotteita, ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on kuvannut boikottien seurauksia vakaviksi.

Koraanin polttaminen on hankaloittanut Ruotsin Nato-neuvotteluja Turkin kanssa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi tapauksen jälkeen, että Ruotsin on turha odottaa Turkin tukea maan Nato-jäsenyydelle.

Lue lisää: Ruotsin ministerit pitivät ylimääräisen Nato-tiedotus­tilaisuuden: ”Tilanne on vakava”, sanoi pääministeri