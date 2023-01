Presidentti Joe Bidenin mukaan Yhdysvallat tukee Hongkongin asukkaiden ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joita Kiina on heikentänyt.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on määrännyt kahden vuoden jatkon ohjelmalle, jonka myötä hongkongilaiset ovat saaneet pidennettyä oleskelulupiaan Yhdysvalloissa.

Monet Hongkongista Yhdysvaltoihin viime vuosina saapuneet ovat paenneet kodeistaan sen jälkeen, kun Kiina on kiristänyt otettaan erityishallintoalueesta.

Alkuperäisen ohjelman oli määrä umpeutua helmikuun alussa, ja Bidenin tarjoaman jatkon uskotaan kiristävän entuudestaan Yhdysvaltain ja Kiinan välejä. Maiden välit ovat olleet kireät muun muassa Taiwanin tilanteen, kauppakiistojen sekä Kiinan Venäjälle antaman tuen vuoksi.

Bidenin mukaan Yhdysvallat tarjoaa turvasataman Hongkongin asukkaille, joilta on kotialueellaan riistetty heille kuuluvat oikeudet.

Bidenin mukaan tuore päätös myös edistää Yhdysvaltain intressejä alueella.

”Yhdysvallat tukee Hongkongin asukkaiden ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Kiina on jatkanut näiden oikeuksien ja vapauksien heikentämistä”, Biden sanoi.

Presidentti kuvaili Kiinan kommunistihallinnon hyökänneen Hongkongin autonomiaa vastaan ja heikentäneen alueella jäljellä olevia demokraattisia instituutioita.

Yli kaksi vuotta sitten Kiina ajoi Hongkongiin läpi tiukan kansallisen turvallisuuden lain, joka on käytännössä tukahduttanut Kiinaan kohdistuvan kritiikin ja demokratialiikkeen toiminnan.

Turvallisuuslailla on poliittiset tarkoitusperät ja sen perusteella on Bidenin mukaan pidätetty vuodesta 2020 lähtien ainakin 150 poliitikkoa tai aktivistia, joita on syytetty muun muassa valtionvastaisesta toiminnasta. Lisäksi hän kertoo alueella olevan yli 1 200 poliittista vankia.

”On vakuuttavia ulkopoliittisia syitä jatkaa (ohjelmaa)”, Biden sanoi torstaina kertoessaan päätöksestään.