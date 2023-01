New Yorkin terrori-iskusta epäilty sai tuomiot kahdeksasta murhasta – ajoi muutto­autolla pyöräilijöiden päälle

Uzbekistanista kotoisin oleva Safyllo Saipov saatetaan tuomita kuolemanrangaistukseen.

Kahdeksan ihmistä kuoli lokakuussa 2017, kun kuorma-auto ajoi heidän päälleen pyörätiellä New Yorkissa.

New Yorkissa lokakuussa 2017 sattuneesta terrori-iskusta epäilty on tuomittu muun muassa murhasta, kertoo CNN. Iskusta tuomittu 34-vuotias Safyllo Saipov ajoi muutto­yrityksen vuokra­kuorma-autolla ihmisten päälle pyörätiellä New Yorkissa.

Iskussa sai surmansa kahdeksan ihmistä, ja se oli kaupungin tuhoisin terrori-isku sitten World Trade Centerin iskujen.

New York Timesin mukaan Saipov tuomittiin syylliseksi kaikkiin 28 syytekohtaan. Saipov sai tuomiot muun muassa kahdeksasta murhasta, 18 murhan yrityksestä, aineellisen tuen antamisesta Isis-terroristi­järjestölle ja moottoriajoneuvon väärinkäytöstä ja tuhoamisesta.

Valamiehistö pohti Saipovin tuomiota kuuden tunnin ajan. Sama valamiehistö määrittelee myöhemmin, tuomitaanko hänet elinkautiseen vai kuoleman­rangaistukseen. Tuomiosta päätetään 6. helmikuuta alkaen. Saipovin tapaus on ensimmäinen kuoleman­rangaistus­oikeudenkäynti liittovaltion tasolla presidentti Joe Bidenin aikana.

Saipovin puolustusasianajaja David Pattonin mukaan Saipovin toteuttava isku johtui uskonnollisesta intohimosta ja hän pyrki miellyttämään sillä jumalaansa ja ”nousemaan paratiisiin”. Syyttäjien mukaan Saipov sen sijaan toteutti iskun päästäkseen osaksi Isisiä.

Tapauksen tutkijoiden mukaan Saipov kertoi valmistelleensa iskua vuoden ajan ja inspiroituneensa Isis-videoista.

CNN:n mukaan Saipov kasvoi Uzbekistanissa ja muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2010. Hän asui New Jerseyssä vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa ja toimi Uber-kuskina.

Terrori-iskussa New Yorkissa lokakuussa 2017 kuoli viisi argentiinalaista, kaksi amerikkalaista ja yksi belgialainen.