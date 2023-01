Zelenskyin hallitus on kiihdyttänyt korruption vastaisia toimia samaan aikaan kun länsivallat ovat ilmoittaneet uusista aseapupaketeista.

Ukrainassa presidentti Volodomyr Zelenskyin hallitus on kiihdyttänyt viime aikoina korruption vastaisia toimia.

Tällä viikolla jo 11 hallinnon virkamiestä on joko omasta tahdostaan eronnut tai erotettu, kun Kiova yrittää torjua hallituksen sisäistä korruptiota, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Zelenskyi aloitti suunnitelmansa toteuttamisen tällä viikolla. Samaan aikaan länsivallat ovat kiihdyttäneet aseapuaan Ukrainalle.

Uutistoimisto Reuters kertoo presidentin erottaneen tiistaina joukon korkeita virkamiehiä tehtävistään. Presidentin mukaan maata sisältäpäin vahingoittaneet ongelmat on ”siivottava”.

Tiistaina tehtävistään erotettiin muun muassa presidentin kansliaa johtanut varakansliapäällikkö Kyrylo Tymošenko.

Lisäksi tehtävistään erosi tai erotettiin apulaissosiaaliministeri Vitali Muzytšenko, apulaispuolustusministeri Vjatšeslav Šapovalov, kaksi aluekehitysministeriön apualaisministeriä sekä viisi aluekuvernööriä.

Sen lisäksi, että maa käy puolustussotaa, presidentti Zelenskyillä on edessään tilanne, jossa kansalaisten luottamus hallitukseen pitäisi saada palautettua. Ajoitus ei voisi olla huonompi.

Yksi ahkerimmista korruptioväitteiden esittäjistä on Ukrainska Pravda -oppositiosivustolla työskentelevä toimittaja Myhailo Tkatš. Tkatš on julkisesti epäillyt korruptiosta muun muassa presidentti Zelenskyin varakansliapäällikkönä toiminutta Tymošenkoa.

Tkatš paljasti marraskuussa, että Tymošenko oli muuttanut perheensä kanssa ukrainalaisen rakennuttajan kartanoon. Lisäksi Tkatš julkaisi kuvamateriaalia, jossa Tymošenko oli kuvattu autoilemassa arvokkaalla Porschella. Tkatšin mukaan luksusautoa ei ollut tarkoitettu Tymošenkon omaan käyttöön.

Tymošenko itse on toistuvasti kiistänyt toimineensa väärin.

Ukrainska Pravdan toimittaja Tkatš pitää korruption kitkemisen kannalta erityisen ongelmallisena sitä, että kansanedustajat ja virkamiehet rekisteröivät omaisuuttaan usein omille läheisilleen.

”Se on yleinen tapa toimia etenkin silloin, kun rahojen alkuperää ei voida selvittää”, Tkatš kertoo BBC:lle.

Tkatšin mukaan poliitikkojen pitäisi kyetä toimimaan läpinäkyvästi erityisesti sodan aikana, jolloin heidän jokainen askeleensa on muutenkin suurennuslasin alla.

Ukraina on saanut länsiliittolaisiltaan Venäjän hyökkäyssodan aikana miljardien eurojen arvosta sotilaallista, humanitaarista ja taloudellista apua. Avun saaminen edellyttää vastuuta ja valvontaa, Tkatš korostaa.

Se lisää myös todennäköisyyttä siihen, että raha päätyy vääriin käsiin, hän jatkaa.

”Puhumme Ukrainan olemassaolosta”, Tkatš sanoo. ”Kulunut vuosi ei ole Ukrainalle vain yksi muiden joukossa. Siksi presidentin päätös erottaa virasta korruptoituneita virkamiehiä on paitsi tärkeää, myös välttämätöntä.”

Korruption on tiedetty kalvaneen Ukrainaa jo vuosikymmenien ajan. Se on vaikuttanut ennen kaikkea Ukrainan sisäpolitiikkaan.

Helmikuun 2014 vallankumous kertoi siitä, etteivät monet ukrainalaiset enää halunneet olla kallellaan Moskovan suuntaan, vaan vaativat toimivaa demokratiaa. Ihmiset olivat tuolloin kyllästyneitä Ukrainan johtoon, lisääntyneeseen korruptioon sekä talouden kriisiin.

Korruptioon tartuttiinkin tuolloin toden teolla. Perustettiin korruptionvastaisia virastoja, Ukrainan miliisi lakkautettiin ja tilalle perustettiin Ukrainan kansallinen poliisi. Poliitikot määrättiin ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan.

”Länsikumppanit ymmärtävät, että käymme kahta sotaa”, kansanedustaja Jaroslav Jurtšyšyn kertoo BBC:lle.

”Ensimmäinen on Venäjää vastaan käytävä sota. Sen lisäksi meillä on oma, sisäinen sotamme, jonka panoksena on Ukrainan tulevaisuus.”

Ennen Venäjän viime vuoden helmikuussa toteuttamaa täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan maan länsiliittolaiset, kuten Euroopan unioni ja Yhdysvallat, ilmaisivat tyytymättömyytensä Kiovan kyvyttömyyteen korruption kitkemisessä. Se ei edennyt. Korruptio rehotti.

Presidentti Zelenskyi haluaa näyttää liittolaisilleen, että tällä kertaa on toisin, asiaan suhtaudutaan äärimmäisellä pieteetillä. Yhdysvallat onkin kuvaillut Zelenskyin viimeaikaisia korruptionvastaisia toimia ”nopeiksi ja päättäväisiksi”.

”Kyllä, menneisyydessämme on korruptiosta kertovia jäänteitä, mutta emme ole niiden edessä hiljaa. Seuraava toimenpide on korruption ehkäiseminen”, kansanedustaja Jurtšyšyn sanoo BBC:n haastattelussa.