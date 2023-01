Nainen ehti opiskella lukiossa neljä päivää ennen jäämistään kiinni.

Yhdysvalloissa 29-vuotias nainen on otettu kiinni vääränlaisesta aikuiskoulutuksesta. Nainen pääsi väärennetyillä henkilöllisyyspapereilla opiskelemaan New Brunswickin lukioon New Jerseyssä.

Nainen ehti opiskella lukiossa neljä päivää ennen jäämistään kiinni, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC perjantaina.

Koulupiirin johtajan Aubrey Johnsonin mukaan nainen oli osallistunut tunneille ja opintojenohjaukseen. Opinto-ohjaajien kysellessä tarkempia tietoja naisen todellinen ikä lopulta paljastui.

CBS-kanavan haastatteluissa naisen luokkatoverit kertoivat saaneensa tältä tekstiviestejä, joissa nainen oli pyytänyt heitä hengailemaan kanssaan.

Tiedossa ei ole, miksi nainen halusi vielä kypsällä iällä lukioon.

Vuonna 1993 Brian MacKinnon opiskeli kokonaisen vuoden lukiossa Skotlannissa Glasgow'n lähellä, vaikka hän oli jo 30-vuotias. Hän jäi kiinni vasta vuotta myöhemmin opiskellessaan lääketiedettä Dundeen yliopistossa.

MacKinnonin tapauksesta tehtiin dokumenttielokuva viime vuonna.